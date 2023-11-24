Різдво 25 грудня: у ПЦУ розповіли, як українці реагують на нову дату свята

Християни Православної церкви України цьогоріч вперше відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Також через перехід на новий церковний календар 1 вересня змінились й інші дати свят.
Про те, як ставляться українці до нової дати Різдва і чи готові святкувати його двічі, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на брифінг Укрінформу зі священником Православної церкви України Георгієм Коваленком у Facebook.
За словами священника, віряни прив'язані більше не до дати відзначення, а до самого свята, бо власне відзначають саму подію, а не який конкретний день. І попри поширену думку, що віряни є дуже консервативними, це виявилось не так.
"Більш консервативними у нас, напевно, під впливом "руського міра", є віряни скоріше Московського патріархату. Для мене певною несподіванкою було як власне відчуття від переходу, так і те, що говорять наші реальні парафіяни. Тобто виявилося, що ми не прив'язані до календаря як цифри, а ми прив'язані до свята. І в принципі це відчуття свята воно не календарне, не в цифрах і датах, а саме в тому, що ми святкуємо", - додав Коваленко.
Він зауважує, що торік видавалося, що люди будуть святкувати Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня, але у більшості випадків люди відзначили Різдво у грудні, а після святкування Нового року життя пішло у звичайному режимі.
"Мені здається, що оці розмови про занадту консервативність парафіян трохи перебільшені. Звісно, в релігійному середовищі, як і в країні в цілому, є люди більш консервативні чи навіть фундаменталістське налаштовані віряни, але ПЦУ все ж таки невід’ємна частина народу і вона живе в одному ритмі з усім суспільством. І в цьому відмінність української церкви від церкви московської", - наголосив він.
Незначна кількість парафій і монастирів все ще залишились на старому календарі. Священники не збираються на них тиснути та змушувати переходити.
"Ті, хто перейшов на новий календар, не має зневажати, які лишились на старому", - додав Коваленко.
Він зауважив, що ми вже маємо досвід, коли Києво-Печерська лавра - монастир ПЦУ спочатку вирішив бути на старому стилі, сподіваючись, таким чином в чергове протягнути руку ченцям з Московського патріархату, щоб вони долучилися до єдності з ПЦУ, але в Лаврі почала збільшуватися кількість парафіян, почали приїжджати паломники і у всіх у них виникало питання - чому вони не в одному ритмі з ПЦУ.
"І з початку різдвяного посту монастир ПЦУ Києво-Печерська лавра перейшов на новоюліанський календар, синхронізувавшись з усією церквою", - наголосив Коваленко
Також священник додав, що питання про перехід на новий календар піднімалося давно, але його пришвидшила війна, хоч не стала єдиною рушійною силою.
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