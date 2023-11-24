Рождество 25 декабря: в ПЦУ рассказали, как украинцы реагируют на новую дату праздника

Как украинцы реагируют на новую дату праздника

По словам священника, верующие привязаны больше не к дате празднования, а к самому празднику, потому что отмечают само событие, а не какой-то конкретный день. И несмотря на распространенное мнение, что верующие очень консервативны, это оказалось не так.

"Более консервативными у нас, наверное, под влиянием "русского мира", являются верующие скорее Московского патриархата. Для меня определенной неожиданностью было как собственное ощущение от перехода, так и то, что говорят наши реальные прихожане. То есть оказалось, что мы не привязаны к календарю как цифре, а мы привязаны к празднику. И в принципе это чувство праздника оно не календарное, не в цифрах и датах, а именно в том, что мы празднуем", - добавил Коваленко.

Он отмечает, что в прошлом году казалось, что люди будут праздновать Рождество дважды - 25 декабря и 7 января, но в большинстве случаев люди отметили Рождество в декабре, а после празднования Нового года жизнь пошла в обычном режиме.

"Мне кажется, что эти разговоры о большой консервативности прихожан немного преувеличены. Конечно, в религиозной среде, как и в стране в целом, есть люди более консервативные или даже фундаменталистски настроенные верующие, но ПЦУ все же неотъемлемая часть народа и она живет в одном ритме со всем обществом. И в этом отличие украинской церкви от церкви московской", - подчеркнул он.

До сих пор не все приходы перешли на новый церковный календарь

Незначительное количество приходов и монастырей все еще осталось на старом календаре. Священники не собираются давить на них и заставлять переходить.

"Те, кто перешел на новый календарь, не должны презирать оставшихся на старом", - добавил Коваленко.

Он отметил, что мы уже имеем опыт, когда Киево-Печерская лавра - монастырь ПЦУ сначала решил быть на старом стиле, надеясь, таким образом в очередной раз протянуть руку монахам из Московского патриархата, чтобы они присоединились к единству с ПЦУ, но в Лавре начало увеличиваться количество прихожан, начали приезжать паломники и у всех у них возникал вопрос - почему они не в одном ритме с ПЦУ.

"И с начала рождественского поста монастырь ПЦУ Киево-Печерская лавра перешел на новоюлианский календарь, синхронизировавшись со всей церковью", - подчеркнул Коваленко.

Также священник добавил, что вопрос о переходе на новый календарь поднимался давно, но его ускорила война, хотя она не стала единственной движущей силой.