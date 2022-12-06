Різдво 25 грудня: які страви обов'язково мають бути на столі

Традиції на Різдво

Традиції на Різдво 25 грудня не дуже відрізняються від тих, що існують на 6-7 січня. Традиційно на стіл накривається 12 страв й на вечірню трапезу збирається вся родина.

Святвечір - 24 грудня і зазвичай дотримуються суворого посту. За стіл сідають лише після сходу першої зірки.

На Різдво за стіл запрошують когось самотнього чи незаможного - у велике свято ніхто не повинен залишатися голодним.

Ще одне місце має бути порожнім - для мандрівника, який у свято опинився в дорозі. Традиції дотримуються у зв'язку з легендою про Христа, якому не вистачило місця за столом.

Що ставлять на стіл у Різдво

Обов'язково на столі має бути кутя – каша з вареної пшениці з додаванням маку, меду, горіхів та сухофруктів.

Перших страв на святковому столі може бути дві - це Різдвяний борщ та грибний суп. У першому мають бути овочі й додають селеру, а другу варять з білих грибів, найчастіше сушених.

Обов'язковою стравою на Різдво є вареники – з сиром, картоплею та грибами. До них подають підливу зі смаженої цибулі або грибну підливу. Іноді – вареники трохи обсмажують.

Часто на святковому столі можна побачити капусту – зазвичай тушковану, з додаванням гороху чи грибів. Ще з капусти роблять пиріжки й ставлять на стіл салат із квашеної капусти.

Оскільки вечеря пісна, на свято готують рибу - у вигляді холодних закусок, тушковану рибу з овочами (морква, петрушка, цибуля, томати). Можна поставити оселедець або приготувати заливного коропа. Якщо в такому вигляді короп вам не до смаку, його можна запекти в духовці.

У Великій Британії на Різдво подають індичку та ромовий пудинг. А у Франції - паштет із печінки, устриці та різні сорти сиру. У Португалії – тушковану тріску.

Традиційна українська страва, що робиться з домашнього тіста з насінням маку, сушеними фруктами та медом – називається галушки. І подають їх на Різдво не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.

У Данії на стіл ставлять качку чи гусака, а замість куті – готують солодку рисову кашу з родзинками та корицею. В Іспанії засмажують молоде порося і готують різні страви з морепродуктів.

На столі обов'язкові й солодощі. Зазвичай це Різдвяний хліб, маковий пиріг з цукатами та пряники – з кардамоном, анісом, з мускатним горіхом.

Традиційний напій на Різдво - узвар. У багатьох країнах його називають компот і варять його із сухофруктів - із сушеними яблуками, сливами, грушами, родзинками, абрикосами та інжиром.