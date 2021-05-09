День матери 2021: самые красивые поздравления в стихах и открытках для любимых мам

День матери 2021 в Украине отметят во второе воскресенье мая. В этом году праздник совпадет с Днем победы 9 мая. В этот важный праздник принято поздравлять главного человека в жизни каждого - любимую маму, баловать ее вниманием, подарками, цветами, завтраком и вкусным ужином.

В этот день, в отличие от 8 марта, поздравляют не всех женщин, а тех, кто стали матерями, а также беременных женщин. Праздник сегодня отмечается в 23 странах мира, а впервые его отпраздновали в США в 1914 году.

Поздравления в стихах и открытки для любимых мамочек

Своей маме, скажу я "Спасибо!",

За рождение свое на земле.

За бессонные, долгие ночи,

И слова любви, в полной мгле.



Ты, мой в жизни - ангел-хранитель.

Ты, наставник мой главный и, друг.

Только ты никогда не обидишь,

Ты дороже мне всех, кто вокруг!

Поздравляю, мамочка родная.

О тебе, когда мне трудно, вспоминаю.

Защитишь всегда меня от бед,

Дашь мне на любой вопрос ответ.

Радости желаю много-много,

А случись беда - не унывать.

В речке жизни, быстрой и глубокой,

Омутов, водоворотов избегать.

Красоты в делах и окружении!

Радости, искрящего веселья!

Успехов и почаще слышать поздравления!

Всех на свете матерей

Мы сегодня поздравляем,

Чтоб любили дети вас,

От души мы пожелаем!



Чтоб заботились о вас,

И звонили, и писали,

Чтобы одиноких дней,

Вы в судьбе своей не знали!

Кто самый святой человек на Земле,

Самый любимый, добрый и ласковый?

Мама приходит на помощь ко мне

В час трудный, жестокий и пасмурный!



Маму сегодня поздравить спешу

И пожелать ей успеха большого!

Мама, тебя я очень люблю,

Будь же счастлива и будь здорова!

Мама - светлое слово.

В жизни оно одно такое.

В праздник светлый и чистый

Желаем мамам улыбок лучистых.

Пусть мама будет счастлива всегда.

Пусть будет в жизни много тепла.

Желаем всем мамам в этот день,

Чтобы птицы удачи явилась к ним тень.