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Різатдінова розчулила зізнанням про сина від екс-регіонала: "моє серце тане"

Новость на русском → Київ, Неділя 09 травня 2021 12:11
Різатдінова розчулила зізнанням про сина від екс-регіонала: "моє серце тане" Фото: Анна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Автор: Styler

В Україні 9 травня відзначають День матері. У цей день усі вітають своїх найдорожчих людей зі святом. У тому числі - й зірки. Але деякі селебретіз діляться й найсолодшими моментами свого материнства.

Так, ось три роки тому у бронзової призерки Олімпійських ігор Анни Різатдінової побільшало на одну "нагороду" - 12 листопада 2017 року на світ з’явився її син Роман. І гімнастка розповіла нам про те, як дитина її радує.

"Будучи вагітною, я розмовляла з животиком, усвідомлювала, що стану мамою. Але відчула це у нашу першу з Ромою зустріч, коли його після пологів поклали мені на груди", - каже зірка.

Як і для більшості жінок, найважчими для Різатдінової-мами були перші три місяці. Протягом цього періоду, відверто розповідає спортсменка, ти не володієш своїм часом, а цілком і повністю присвячуєш себе дитині. Однак опісля починається найсолодше в материнстві - перші посмішки, обійми, зізнання в любові…

"Моє серце тане, коли після роботи Рома зустрічає мене зі словами: "Мамочка, люба моя, я скучив". Такі моменти безцінні. Ти усвідомлюєш, що ти потрібна, тебе чекає та любить твоя найрідніша людина. Рома у свої три вже навіть робить мені компліменти, як справжній чоловік. Каже що мама красива. Тому для мене важливо бути для нього гарною, щасливою, завжди у хорошому настрої та на позитиві. Бо дитина радіє тоді, коли радіє його мама", - з посмішкою розповідає Анна.

Також Різатдінова вітає усіх матерів зі святом і бажає отримувати задоволення від цього статусу.

Різатдінова розчулила зізнанням про сина від екс-регіонала: &quot;моє серце тане&quot;

Різатдінова розчулила зізнанням про сина від екс-регіонала: &quot;моє серце тане&quot;

Фото: Анна Різатдінова з сином (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, що батько сина Анни - скандальний український бізнесмен, колишній нардеп від "Партії регіонів" Олександр Онищенко. Він звинувачується у державній зраді, організації злочинного угрупування і корупції. Онищенко і Різатдінова розлучені і не живуть разом з 2019 року.

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Новини України Життя Анна Ризатдинова
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