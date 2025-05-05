Ризатдинова ошеломила признанием о 7-летнем сыне: "Он не знает, кто его отец"

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, что ее сын Роман не знает, кто является его отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью спортсменки Славе Демину.

Она отметила, что не говорила сыну ничего плохого про его отца - бывшего народного депутата и олигарха Александра Онищенко, который живет за границей.

"Когда говорят: "У тебя отец козел", это означает, что и в ребенке есть половина этого козла. Нельзя при ребенке и даже не только при ребенке (говорить - ред.), потому что ребенок - это половина мамы, половина папы. Вот тут я должна быть сильной, проработанной, чтобы не говорить", - отметила гимнастка.

На вопрос Демина, что Ризатдинова рассказывает 7-летнему Роме про его отца, Анна ответила, что они вообще не говорят о нем.

"Мы не говорим про отца. Он не знает, кто его отец", - отметила она.

Также она рассказала, что когда ребенку было 5 лет, он видел на фото своего отца.

"Ты знаешь кто это?" - "Нет, это дядя", - вспомнила тот разговор с сыном гимнастка.

Ризатдинова отметила, что с Онищенко они вообще не общаются.

"Да, у нас есть общий ребенок. Но даже по ребенку мы не общаемся. Несколько лет назад я получила от него разрешение на выезд с ребенком, чтобы со мной ребенок выезжал. Все", - подчеркнула она.

На вопрос Демина, как гимнастка будет реагировать на вопросы мальчика об отце, она ответила, что готовится.

"Я готовлюсь к таким вопросам, я репетирую. Я скажу, как есть. Что у тебя есть отец, биологический, вот он. Хочешь, я дам номер. Хочешь, пообщаешься, спросишь. Но я не буду поливать грязью, вот этого я не хочу", - подчеркнула она.

Напомним, Ризатдинова находилась в отношениях с бывшим народным депутатом и беглым олигархом Александром Онищенко. Они долгое время скрывали свой роман, но в 2017 году стало известно, что Анна родила от него сына Романа.

В 2019-м пара объявила о разрыве. По словам гимнастки, в официальном браке с Онищенко она никогда не была.



Александр Онищенко и Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Сейчас 7-летний сын Ризатдиновой и Онищенко носит фамилию отца, однако спортсменка хочет, чтобы в будущем ее ребенок смог сам выбрать себе фамилию. Таким образом Анна хочет оградить сына от хейта, с которым в свое время столкнулась сама.

Анна воспитывает сына сама, а с Онищенко общается только в том случае, если ребенку необходимо сделать какой-то документ.



Сын Ризатдиновой и Онищенко (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)