В Ровно мальчик проглотил капсулу для стирки: детали шокирующего инцидента
В Ровно в среду, 15 марта, 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки. В результате у него изо рта начала идти пена.
Об этом сообщили на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.
Как спасали мальчика
Мать ребенка после того, как заметила, что ее сын проглотил капсулу, вызвала медиков. Мальчик был напуган тем, что произошло. Также у него изо рта шла пена.
Врачи установили диагноз - отравление и промыли желудок пациенту.
Дальше мальчика госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Уже через несколько часов 2-летнего пациента отпустили домой.
Кроме того, о происшествии сообщили полицейских.
Что делать, если ребенок проглотил посторонний предмет
Из опасных посторонних предметов чаще всего дети глотают:
- большие монеты;
- батарейки;
- магниты;
- шпильку, кулон, брелоки;
- мелкие игрушечные фигурки;
- колпачки от ручек и другие предметы.
Если ребенок съел какой-нибудь мелкий предмет, на ваш взгляд безопасен или у вас есть сомнения, что он его съел - наблюдайте за состоянием ребенка в течение нескольких часов.
Что должно насторожить:
- затрудненное глотание, повышенное выделение слюны;
- отказ от еды;
- срыгивание или тошнота;
- появился кашель, затрудненное дыхание;
- жалобы на боли в животе, в груди;
- ухудшение общего состояния;
Если ребенок проглотил опасный предмет, то медиков следует вызвать сразу.
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