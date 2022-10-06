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У Рівному чоловік повернув обігрівач, на якому написано "№1 в России": що сказали в магазині

У Рівному чоловік повернув в магазин російський обігрівач (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Рівному чоловік придбав тепловентилятор й обурився, тому що на упаковці було вказано, що це "№1 в России с 2014 года".

Про це повідомили в Telegram-каналі "Рівне 1283".

Теплообігрівач Ballu чоловік купив у Рівному, в магазині Eldorado на вул. Сагайдачного, 2. Згодом він на приладі помітив напис "№1 в России с 2014 года".

Окрім цього російською на упаковці був вказаний виробник у Китаї та імпортер у Російській Федерації.

Як пише Суспільне, Давид розповів, що під час вибору товару консультант не повідомив його про те, де і на чиє замовлення виготовлений товар. На саме пакування чоловік звернув увагу удома, тому і вирішив повернути обігрівач.

У Рівному чоловікові продали теплообігрівач, на якому написано "№1 в России" (скрін)

Реакція магазину

За його словами, керівник магазину не зміг пояснити, чому такий товар продається в магазині.

"Вони одну сторону заклеїли, а другу - ні. Кажу: навіщо ви обдурюєте українців? Покажіть мені людину, яка оце заклеює, де пише про Росію. Керівник магазину сказав відправляти офіційний запит в Ельдорадо. Кажу: у нас війна з Росією!", - сказав він.

Також чоловік повідомив, що директор не просив вибачення, а перепросили консультант і людина, яка оформляла повернення грошей за товар.

"У такий момент, коли у нас така ситуація, на таке треба покупцям вказувати. Скільки вони б грошей не витратили при закупівлі, вони не повинні це продавати. Я дуже сильно обурився. У мене десятки друзів воюють", - сказав він.

Раніше ми повідомляли, що українців обурила ковбаса, на якій використана абревіатура ЗСУ.

Також ми писали, які товари продають в Україні, але прибуток йде в РФ.

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