В Ровно мужчина вернул обогреватель, на котором написано "№1 в России": что сказали в магазине

Теплообогреватель Ballu мужчина купил в Ровно, в магазине Eldorado на ул. Сагайдачного, 2. Впоследствии он на приборе увидел надпись "№1 в России с 2014 года".

Кроме этого, на русском языке на упаковке был указан производитель в Китае и импортер в Российской Федерации.

Как пишет Суспільне, Давид рассказал, что при выборе товара консультант не сообщил его о том, где и по чьему заказу изготовлен товар. На саму упаковку мужчина обратил внимание дома, поэтому и решил вернуть обогреватель.

В Ровно мужчине продали теплообогреватель, на котором написано "№1 в России" (скрин)

Реакция магазина

По его словам, руководитель магазина не смог объяснить, почему такой товар продается в магазине:

"Они одну сторону заклеили, а другую - нет. Говорю: зачем вы обманываете украинцев? Покажите мне человека, который заклеивает, где пишет о России. Руководитель магазина сказал отправлять официальный запрос в Эльдорадо. Говорю: у нас война с Россией!", - сказал он.

Также мужчина сообщил, что директор не извинялся, а извинились консультант и человек, который оформлял возврат денег за товар.

"В такой момент, когда у нас такая ситуация, на такое надо покупателям указывать. Сколько бы они денег не потратили при закупке, они не должны это продавать. Я очень сильно возмутился. У меня десятки друзей воюют", - сказал он.