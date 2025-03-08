Ритуал на кохання. Зробіть це 8 березня, аби в життя увірвалося щастя
Езотерики вважають, що 8 березня, коли багато хто надихається романтичним вайбом, можна залучити в життя щастя та кохання. І в цьому допоможе особливий ритуал.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити 8 березня, аби знайти кохання.
"8 Березня - це день, коли природа прокидається, а Всесвіт наповнюється жіночою енергією краси, ніжності й любові. Це ідеальний час для роботи з енергією кохання, незалежно від того, шукаєте ви нові стосунки, хочете зміцнити існуючі або просто налаштуватися на гармонію з собою", - розповіла Лія.
Ритуал "Серце, відкрите для любові"
Цей ритуал, зазначає астролог, допоможе залучити любов у своє життя або наповнити стосунки новою пристрастю та гармонією.
Що знадобиться:
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Рожева свічка (символ кохання)
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Аркуш та ручка
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Крапля ваших улюблених парфумів або ефірна олія троянди
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Червона стрічка
Як провести ритуал
- Запаліть свічку, налаштовуючись на хвилю любові та гармонії
- Напишіть на папері свої бажання щодо кохання. Це може бути конкретна людина або просто енергія кохання, яку ви хочете залучити
- Капніть на папір трохи парфумів або ефірної олії - це підсилить енергетику ритуалу
- Складіть папірець, обмотайте його червоною стрічкою та промовте: "Любов входить у моє життя, наповнюючи його ніжністю, пристрастю і щастям"
- Покладіть згорток під подушку на ніч або носіть із собою як талісман протягом 7 днів.
"Цей ритуал працює лише тоді, коли ви відкриті до кохання й вірите в силу Всесвіту", - наголосила Лагуз.
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