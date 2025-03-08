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Ритуал на кохання. Зробіть це 8 березня, аби в життя увірвалося щастя

Субота 08 березня 2025 07:34
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Ритуал на кохання. Зробіть це 8 березня, аби в життя увірвалося щастя Ритуал на кохання (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Лія Лагуз

Езотерики вважають, що 8 березня, коли багато хто надихається романтичним вайбом, можна залучити в життя щастя та кохання. І в цьому допоможе особливий ритуал.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Лія Лагуз розповіла, що треба робити 8 березня, аби знайти кохання.

"8 Березня - це день, коли природа прокидається, а Всесвіт наповнюється жіночою енергією краси, ніжності й любові. Це ідеальний час для роботи з енергією кохання, незалежно від того, шукаєте ви нові стосунки, хочете зміцнити існуючі або просто налаштуватися на гармонію з собою", - розповіла Лія.

Ритуал "Серце, відкрите для любові"

Цей ритуал, зазначає астролог, допоможе залучити любов у своє життя або наповнити стосунки новою пристрастю та гармонією.

Що знадобиться:

  • Рожева свічка (символ кохання)

  • Аркуш та ручка

  • Крапля ваших улюблених парфумів або ефірна олія троянди

  • Червона стрічка

Як провести ритуал

  • Запаліть свічку, налаштовуючись на хвилю любові та гармонії
  • Напишіть на папері свої бажання щодо кохання. Це може бути конкретна людина або просто енергія кохання, яку ви хочете залучити
  • Капніть на папір трохи парфумів або ефірної олії - це підсилить енергетику ритуалу
  • Складіть папірець, обмотайте його червоною стрічкою та промовте: "Любов входить у моє життя, наповнюючи його ніжністю, пристрастю і щастям"
  • Покладіть згорток під подушку на ніч або носіть із собою як талісман протягом 7 днів.

"Цей ритуал працює лише тоді, коли ви відкриті до кохання й вірите в силу Всесвіту", - наголосила Лагуз.

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