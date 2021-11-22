Рисунок 8-летней украинки нанесут на ракету и отправят в космос: как он выглядит

Ярина Закалюжная из Житомира победила в международном конкурсе рисунков Juice up your rocket! Art competition. Конкурс был организован Европейским космическим агентством. И рисунок победителя будет нанесен на нос ракеты-носителя Ariane-5.

Рисунок 8-летней Ярины Закалюжной нанесут на ракету, которая в 2023 году запустит в космос станцию для изучения Юпитера в рамках миссии The JUpiter ICy moons Explorer (Juice).

Запуск запланирован на август 2023 года, к пункту назначения станция долетит только через 8 лет.

В международном конкурсе участвовали дети в возрасте до 12 лет из 63 стран мира. Всего организаторы рассмотрели 2600 рисунков и выбрали 12 финалистов.

"На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй удивился, а третий заснул", - рассказала о своем рисунке юная художница.

Фото: Украинка победила в конкурсе рисунков для ракеты (suspilne.media)

Девочка начала рисовать в два года. Но для родителей ее победа в конкурсе неожиданностью. А сама Ярина испугалась.

На идею и воплощения ее на бумаге, Ярине понадобилось всего два дня.

"Я очень счастлива и рада, что победила. И одновременно очень удивлена, и испугана. Когда о победе узнали все мои друзья, то начали меня обнимать и поздравлять", - добавила художница.

Если будет такая возможность, то в 2023 году Ярина вместе с родителями сможет поехать во Францию и лично присутствовать на запуске ракеты.

8-летняя украинка победила в международном конкурсе рисунков для ракеты