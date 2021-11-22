Малюнок 8-річної українки нанесуть на ракету і відправлять у космос: як він виглядає

Ярина Закалюжна з Житомира перемогла у Міжнародному конкурсі малюнків Juice up your rocket! Art competition. Конкурс був організований Європейським космічним агентством. І малюнок переможця буде нанесений на ніс ракети-носія Ariane-5.

Малюнок 8-річної Ярини Закалюжної нанесуть на ракету, яка у 2023 році запустить в космос станцію для вивчення Юпітера в рамках місії The JUpiter ICy moons Explorer (Juice).

Запуск запланований на серпень 2023 року, до пункту призначення станція долетить тільки через 8 років.

У Міжнародному конкурсі брали участь діти віком до 12 років з 63 країн світу. Всього організатори розглянули 2600 малюнків і вибрали 12 фіналістів.

"На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий здивувався, а третій заснув", - розповіла про свій малюнок юна художниця.

Фото: українка перемогла в конкурсі малюнків для ракети (suspilne.media)

Дівчинка почала малювати у два роки. Але для батьків її перемога в конкурсі несподіванкою. А сама Ярина злякалася.

На ідею і втілення її на папері, Ярині знадобилося всього два дні.

"Я дуже щаслива і рада, що перемогла. І одночасно дуже здивована, і перелякана. Коли про перемогу дізналися всі мої друзі, то почали мене обіймати та вітати", - додала художниця.

Якщо буде така можливість, то у 2023 році Ярина разом з батьками зможе поїхати до Франції й особисто бути присутньою на запуску ракети..

8-річна українка перемогла в міжнародному конкурсі малюнків для ракети