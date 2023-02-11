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Так рисову кашу ви ще не готували: китайський спосіб від української кулінарки

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Субота 11 лютого 2023 08:30
Так рисову кашу ви ще не готували: китайський спосіб від української кулінарки Рисова каша (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рисову кашу можна приготувати просто - відварити, посолити і додати масло, а можна трохи урізноманітнити рецептуру, додавши овочі та яйця. Так у вас вийде справжній китайський рис!

Своїм способом поділилася кулінарка AlinaFooDee на каналі YouTube.

Складники

  • Яйце - 3-4 шт.
  • Сіль - за смаком
  • Часник - 1 зубчик
  • Цибуля - 1 шт.
  • Зелений горошок - 100 г
  • Кукурудза - 100 г
  • Морква - 1 шт.
  • Зелена цибуля - 2-3 гілочки
  • Масло - 20-30 г
  • Відварений холодний рис - 300 г
  • Соєвий соус - на смак
  • Устричний соус - на смак

Покрокове приготування

Додайте до яєць сіль до смаку, перемішайте виделкою і обсмажте дуже швидко, постійно перемішуючи.

Подрібніть 1 зубчик часнику. Наріжте цибулю та моркву на дрібні кубики.

Обсмажте часник на олії та на маслі. Додайте цибулю. Обсмажте до прозорості. Додайте моркву, горошок та кукурудзу. Обсмажте овочі до бажаного стану.

Викладіть шматочок масла по центру.

Викладіть холодний відварений рис. Він обов'язково має бути холодним, так крупа буде розсипчастою при обсмажуванні. Обсмажте рис.

Додайте соєвий соус. Якщо є, то можна додати устричний соус. Додайте яйця та зелену цибулю.

Дізнайтеся також, як завжди правильно варити будь-яку кашу.

Також читайте, як правильно варити гречку.

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