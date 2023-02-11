Так рисовую кашу вы еще не готовили: китайский способ от украинской кулинарки

Рисовую кашу можно приготовить просто - отварить, посолить и добавить масло, а можно немного разнообразить рецептуру, добавив овощи и яйца. Так у вас получится настоящий китайский рис!

Ингредиенты

Яйцо - 3-4 шт.

Соль - по вкусу

Чеснок - 1 зубчик

Лук - 1 шт.

Зеленый горошек - 100 г

Кукуруза - 100 г

Морковь - 1 шт.

Зеленый лук - 2-3 веточки

Сливочное масло - 20-30 г

Отварной холодный рис - 300 г

Соевый соус - по вкусу

Устричный соус - по вкусу

Пошаговое приготовление

Добавьте в яйца соль по вкусу, перемешайте вилкой и обжарьте очень быстро, постоянно перемешивая.

Измельчите 1 зубчик чеснока. Нарежьте лук и морковь на мелкие кубики.

Обжарьте чеснок на растительном масле и на сливочном масле. Добавьте лук. Обжарьте до прозрачности. Добавьте морковь, горошек и кукурузу. Обжарьте овощи до желаемого состояния.

Выложите кусочек сливочного масла по центру.

Выложите холодный отварной рис. Он обязательно должен быть холодным, так крупа будет рассыпчатой при обжаривании. Обжарьте рис.

Добавьте соевый соус. Если есть, то можно добавить устричный соус. Добавьте яйца и зеленый лук.