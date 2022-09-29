Рішення про укриття на зупинках у Києві викликало суперечки: у чому причина

Як заявляють у громадській ініціативі Пасажири Києва на сторінці у Facebook, пропоновані захисні споруди на зупинках нестійкі до прямого ураження, дорогі та "не вирішують проблему простою комунального громадського транспорту Києва під час тривог".

"Пасажири комунального громадського транспорту Києва вимушені чекати годинами, витрачати сотні гривень на таксі та стресувати, якщо тривога застала перед комендантською годиною. При цьому весь інший транспорт працює!" - наголошується в повідомленні.

Також в організації нагадали, що було зареєстровано проект рішення щодо відновлення роботи громадського транспорту під час сигналів повітряної тривоги.

В ініціативі розповіли, що питання про такі укриття на зупинках вже обговорювалося за участю ДСНС під час розгляду їхньої петиції.

"І загальне враження учасників обговорення було таким, що це недоцільно", - зазначається у публікації.

Активісти звернули увагу, що у столиці - тисячі зупинок громадського транспорту. А конструкції, які можуть бути застосовані для потенційного захисту - збірні, тому "не витримують прямого або близького потрапляння".

"То який в них сенс? Маємо ситуацію, коли на цей проєкт закладуть сотні мільйонів гривень з бюджету міста в той час, коли Київпастранс по кілька місяців затримує зарплату працівникам і втрачає доходи внаслідок простою під час повітряної тривоги", - кажуть в ініціативі.

Захисна конструкція на вулиці для безпеки громадян під час повітряної тривоги (фото: facebook.com)