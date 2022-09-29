Решение об укрытиях на остановках в Киеве вызвало споры: в чем причина

В Киеве планируют обустроить специальные укрытия на остановках - в этих конструкциях гражданской защиты пассажиры после остановки наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги смогут переждать опасность вражеских обстрелов.
Соответствующий проект решения, одобренный депутатами Киевсовета на заседании, встретил определенные критические замечания.
Как заявляют в общественной инициативе Пассажиры Киева на странице в Facebook, предлагаемые защитные сооружения на остановках неустойчивы к прямому поражению, дорогие и "не решают проблему простоя коммунального общественного транспорта столицы во время тревог".
"Пассажиры коммунального общественного транспорта Киева вынуждены ждать часами, тратить сотни гривен на такси и иметь стресс, если тревога застала перед комендантским часом. При этом весь другой транспорт работает!" - подчеркивается в сообщении.
Также в организации напомнили, что был зарегистрирован проект решения о возобновлении работы общественного транспорта во время сигналов воздушной тревоги.
В инициативе рассказали, что вопрос о таких укрытиях на остановках уже обсуждался при участии ГСЧС при рассмотрении их петиции.
"И общее впечатление участников обсуждения было таким, что это нецелесообразно", - отмечается в публикации.
Активисты обратили внимание, что в столице - тысячи остановок общественного транспорта. А конструкции, которые могут быть применены для потенциальной защиты - сборные, поэтому "не выдерживают прямого или близкого попадания".
"Так какой у них смысл? Имеем ситуацию, когда на этот проект заложат сотни миллионов гривен из бюджета города, в то время, когда Киевпасстранс по несколько месяцев задерживает зарплату работникам и теряет доходы вследствие простоя во время воздушной тревоги", - говорят в инициативе.
Защитная конструкция на улице для безопасности граждан во время воздушной тревоги (фото: facebook.com)
Напомним, в конце августа в КГГА заявили, что общественный транспорт в столице и в дальнейшем будет останавливаться во время воздушной тревоги, но теперь остановки оборудуют информацией о ближайших укрытиях.
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