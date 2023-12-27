"Рік ходила з болем". Відома українська співачка розповіла про стан здоров’я після перелому ребра

Українська співачка Jerry Heil розповіла про своє самопочуття після того, як зламала ребро. За словами зірки, зараз вона проходить реабілітацію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Виконавиця розповіла про стан здоров’я після перелому ребра

Знаменитість зізналась, що протягом року після неприємного інциденту, який стався під час її виступу, вона відчувала сильний біль у ребрах.

Однак вважала, що все мине без допомоги лікарів, але помилялася.

Jerry Heil на реабілітації (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Нещодавно був рік, як я зламала ребро - і тільки зараз я вирішила піти на реабілітацію. Навіщо я рік ходила з цим болем", - написала артистка Jerry Heil.

Зараз співачка відвідує спеціальні лікувальні масажі й робить процедуру голковколювання.

Реабілітаційні процедури, каже вона, допомогли їй позбутися спазму у м'язах, який був у неї цілий рік.

"Голки в м'язи - це максимально неприємно, але це те, що позбавило мене спазму, від якою жодні масажі не могли врятувати цілий рік!", - поділилася Джері.

Jerry Heil на реабілітації (фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, у грудні минулого року з виконавицею сталася прикра ситуація під час концерту у Тернополі.

Так, під час виступу вона випадково впала в оркестрову яму. Падіння виявилося серйозним - Jerry знадобилася допомога лікарів, її госпіталізували.