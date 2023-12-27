"Год ходила с болью". Известная украинская певица рассказала о состоянии здоровья после перелома ребра
Украинская певица Jerry Heil рассказала о своем самочувствии после того, как сломала ребро. По словам звезды, сейчас она проходит реабилитацию.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Исполнительница рассказала о состоянии здоровья после перелома ребра
Знаменитость призналась, что в течение года после неприятного инцидента, произошедшего во время ее выступления, она испытывала сильную боль в ребрах.
Однако считала, что все пройдет без помощи врачей, но ошибалась.
Jerry Heil на реабилитации (фото: instagram.com/thejerryheil)
"Недавно был год, как я сломала ребро - и только сейчас я решила пойти на реабилитацию. Зачем я год ходила с этой болью", - написала артистка Jerry Heil.
Сейчас певица посещает специальные лечебные массажи и делает процедуру иглоукалывания.
Реабилитационные процедуры, говорит она, помогли ей избавиться от спазма в мышцах, который был у нее круглый год.
"Иглы в мышце - это максимально неприятно, но это то, что избавило меня от спазма, от которой никакие массажи не могли спасти целый год!", - поделилась Джерри.
Jerry Heil на реабилитации (фото: instagram.com/thejerryheil)
Напомним, в декабре прошлого года с исполнительницей произошла досадная ситуация во время концерта в Тернополе.
Так, во время выступления она случайно упала в оркестровую яму. Падение оказалось серьезным - Jerry понадобилась помощь врачей, ее госпитализировали.
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