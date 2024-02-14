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Рієлтор назвала основні помилки, яких варто уникати, продаючи житло самостійно

Середа 14 лютого 2024 11:21
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Рієлтор назвала основні помилки, яких варто уникати, продаючи житло самостійно Яких помилок потрібно уникати під час продажу житла (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Продаж будинку - не легка справа, особливо якщо ви не знаєте усіх тонкощів цієї справи. Фахівці виділили основні помилки, яких допускають власники майна під час продажу нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Проблеми з документами

Це найважливіший крок перед початком продажу нерухомості. Об'єкт повинен бути юридично готовий - підготовлено всі необхідні документи.

Ви повинні вирішити всі питання з іншими співвласниками (якщо такі, звісно, є). Без їхньої згоди продаж неможливий.

Варто скористатись послугами будь-якого нотаріуса на предмет того, чи готова квартира до продажу.

Агент з нерухомості

Поширеною причиною, чому продавці житла уникають найму агентів з нерухомості, є ухилення від сплати комісійних.

Рієлтор Марія Форман радить продавцям житла найняти хорошого, авторитетного агента з нерухомості, який знає вашу місцевість.

Вони допоможуть вам провести порівняльний аналіз ринку, щоб правильно оцінити ваше житло та отримати максимальний доступ до вашої нерухомості для потенційних покупців. Крім того, вони можуть дати безцінну пораду.

Нехтування доглядом

Житло чи комерційна нерухомість - це дуже дорогий товар. Він повинен бути представлений для покупця в найкращому стані, наскільки це можливо.

Для цього не потрібно робити дорогого ремонту, достатньо лише, наприклад, відремонтувати непрацюючий кран чи розетку.

Форман додає, що продавці житла, які живуть у своїх будинках, повинні тримати будинок у чистоті. Дотримання чистоти перед кожним показом - забезпечить позитивне перше враження.

Неякісна реклама

Зараз в мережі продається багато об'єктів нерухомості. Потрібно зробити якісні фотографії та описати детально ваш об'єкт.

Також варто знайти якомога більше сайтів, де можна було б розмістити оголошення. Важливо вказувати лише правдиву інформацію.

Раніше ми повідомляли, який вигляд має та скільки коштує найдорожча квартира у світі.

Також ми писали, що українцям треба знати про соціальне житло у Британії, щоб не потрапити у халепу.

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