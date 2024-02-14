Риэлтор назвала основные ошибки, которых следует избегать, продавая жилье самостоятельно

Продажа дома - не легкое дело, особенно если вы не знаете всех тонкостей этого дела. Специалисты выделили основные ошибки, допускаемые собственниками имущества при продаже недвижимости.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Проблемы с документами

Это самый важный шаг перед началом продажи недвижимости. Объект должен быть юридически готов - подготовлены все необходимые документы.

Вы должны решить все вопросы с другими совладельцами (если таковые, конечно, есть). Без их согласия продажи невозможны.

Следует воспользоваться услугами любого нотариуса на предмет готовности квартиры к продаже.

Агент по недвижимости

Распространенной причиной, почему продавцы жилья избегают найма агентов по недвижимости, уклонение от уплаты комиссионных.

Риелтор Мария Форман советует продавцам жилья нанять хорошего, авторитетного агента по недвижимости, знающего вашу местность.

Они помогут провести сравнительный анализ рынка, чтобы правильно оценить ваше жилье и получить максимальный доступ к вашей недвижимости для потенциальных покупателей. Кроме того, они могут дать бесценный совет.

Пренебрежение уходом

Жилье или коммерческая недвижимость - это очень дорогой товар. Он должен быть представлен для покупателя в самом лучшем состоянии, насколько это возможно.

Для этого не нужно делать дорогостоящий ремонт, достаточно лишь, например, отремонтировать неработающий кран или розетку.

Форман добавляет, что продавцы жилья, живущие в своих домах, должны содержать дом в чистоте. Соблюдение чистоты перед каждым показом - обеспечит положительное первое впечатление.

Некачественная реклама

Сейчас в сети продается множество объектов недвижимости. Нужно сделать качественные фотографии и подробно описать ваш объект.

Также стоит найти как можно больше сайтов, где можно разместить объявление. Важно указывать только правдивую информацию.