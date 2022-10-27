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"Рідним сказали, що я загинула": у Львові врятували життя жінці з Бахмута

Медики Львова врятували ногу жінці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі врятували ліву ногу 66-річній жінці з Бахмута, праву вона втратила під час ворожого обстрілу російських військових.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

За словами 66-річної Ірини Пономаренко, під обстріл вона потрапила на початку вересня. Зокрема, коли звуки стрілянини трохи стихли, то жінка зважилася вийти в магазин за продуктами, але в цей час до її ніг впав снаряд.

Медики кажуть, що в результаті вибуху права нога Ірини була майже відірвана, а ліва понівечена осколками.

Повідомляється, що місцевий медик, який опинився поруч, надав постраждалій першу допомогу, перев’язав рани й відвіз до лікарні.

"Вперше після травми до тями Ірина прийшла тільки через тиждень. У лікарні Дніпра їй ампутували праву ногу і стабілізували стан. Потім - дорога до Львова", - йдеться у повідомлення.

У Львові медики врятували ногу 66-річній жінці (скрін)

Лікарі зазначили, що жінку доставили в Національний реабілітаційний Центр Незламні. Хірурги й ортопеди-травматологи успішно виконали багатогодинну реконструктивну операцію: вкоротили розбиту кінцівку, прибрали мертві тканини, закрили рани м’язовим клаптем і зробили пересадку шкіри.

"Рідним сказали, що я загинула. Просто мене переплутали з іншою жінкою. А я боялася, що не вижили вони", - згадує Ірина.

Зараз жінка починає процес реабілітації. Він буде довгим, але кістка на лівій нозі повинна зростися. Паралельно жінку готують до протезування в Центрі Незламні.

У Львові медики врятували ногу 66-річній жінці (скрін)

Раніше ми повідомляли, що у Львові медики рятують братів, які втратили батьків і отримали тяжкі травми.

Також львівські лікарі дивом врятували хлопцю руку. Медики кажуть, що вперше працювали з такою складною травмою.

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