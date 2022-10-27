"Родным сказали, что я погибла": во Львове спасли жизнь женщине из Бахмута

По словам 66-летней Ирины Пономаренко, под обстрел она попала в начале сентября. В частности, когда звуки стрельбы немного стихли, то женщина решилась выйти в магазин за продуктами, но в это время к ее ногам упал снаряд.

Медики говорят, что в результате взрыва правая нога Ирины была почти оторвана, а левая изуродована осколками.

Сообщается, что оказавшийся рядом местный медик оказал пострадавшей первую помощь, перевязал раны и отвез в больницу.

"Впервые после травмы в сознание Ирина пришла только через неделю. В больнице Днепра ей ампутировали правую ногу и стабилизировали состояние. Затем - дорога во Львов", - говорится в сообщении.

Во Львове медики спасли ногу 66-летней женщине (скрин)

Врачи отметили, что женщину доставили в Национальный реабилитационный Центр Несокрушимые. Хирурги и ортопеды-травматологи успешно выполнили многочасовую реконструктивную операцию: укоротили разбитую конечность, убрали мертвые ткани, закрыли раны мышечным лоскутом и произвели пересадку кожи.

"Родным сказали, что я погибла. Просто меня перепутали с другой женщиной. А я боялась, что не выжили они", - вспоминает Ирина.

Сейчас женщина начинает процесс реабилитации. Он будет длинным, но кость на левой ноге должна срастится. Параллельно женщину готовят к протезированию в Центре Несокрушимые.

Во Львове медики спасли ногу 66-летней женщине (скрин)