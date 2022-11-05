Рідні всю ніч ридали під операційною: у Дніпрі дивом врятували студента з важким пораненням

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова хірурги дивом врятували життя пораненого 18-річного студента. Зокрема, хлопець просто на вулиці отримав серйозне поранення від вибуху снаряда.

Про це розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко у Facebook .

За словами медика, першу допомогу хлопцю було надано в Покровську Донецької області, потім на повній швидкості бригадою екстреної медичної допомоги його було доставлено до Дніпра.

У Микити - множинні вогнепальні осколкові поранення обличчя, грудної клітини, спини, черевної стінки, рук і ніг, рвані рани обличчя, носа, забій правої легені, поранення поперекової ділянки з масивним дефектом, переломи верхніх і нижніх кінцівок.

Зазначається, що всю ніч хірурги боролись за життя хлопця, і лише о 8 ранку закінчили операцію.

"Мати, батько і сестра під операційною всю ніч ридали. О восьмій ранку Володимир Дубина закінчив з хірургами операцію. Втомлений, який спізнюється на оперативку, був щасливий, що врятував ще одне молоде життя. Переповнені реанімації Мечникова, які сьогодні дають шанс воскреснути", - пояснив медик.

У Дніпрі хірурги врятували життя студенту, який отримав поранення просто на вулиці (facebook.com/rsa)