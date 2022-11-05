ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рідні всю ніч ридали під операційною: у Дніпрі дивом врятували студента з важким пораненням

Новость на русском →
Дніпро, Субота 05 листопада 2022 18:23
Рідні всю ніч ридали під операційною: у Дніпрі дивом врятували студента з важким пораненням Медикий врятували студента у Дніпрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова хірурги дивом врятували життя пораненого 18-річного студента. Зокрема, хлопець просто на вулиці отримав серйозне поранення від вибуху снаряда.

Про це розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

За словами медика, першу допомогу хлопцю було надано в Покровську Донецької області, потім на повній швидкості бригадою екстреної медичної допомоги його було доставлено до Дніпра.

У Микити - множинні вогнепальні осколкові поранення обличчя, грудної клітини, спини, черевної стінки, рук і ніг, рвані рани обличчя, носа, забій правої легені, поранення поперекової ділянки з масивним дефектом, переломи верхніх і нижніх кінцівок.

Зазначається, що всю ніч хірурги боролись за життя хлопця, і лише о 8 ранку закінчили операцію.

"Мати, батько і сестра під операційною всю ніч ридали. О восьмій ранку Володимир Дубина закінчив з хірургами операцію. Втомлений, який спізнюється на оперативку, був щасливий, що врятував ще одне молоде життя. Переповнені реанімації Мечникова, які сьогодні дають шанс воскреснути", - пояснив медик.

Рідні всю ніч ридали під операційною: у Дніпрі дивом врятували студента з важким пораненням

У Дніпрі хірурги врятували життя студенту, який отримав поранення просто на вулиці (facebook.com/rsa)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі врятували пацієнта, якого за кордоном визнали невиліковним.

Також ми писали, що хірурги видалили у пораненого бійця кулю з-під основи черепа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро медики операция