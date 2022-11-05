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Родные всю ночь рыдали под операционной: в Днепре чудом спасли студента с тяжелым ранением

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Днепр, Суббота 05 ноября 2022 18:23
Родные всю ночь рыдали под операционной: в Днепре чудом спасли студента с тяжелым ранением Медикий спасли студента в Днепре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова хирурги чудом спасли жизнь раненого 18-летнего студента. В частности, парень прямо на улице получил серьезное ранение от взрыва снаряда

Об этом рассказал главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По словам медика, первая помощь парню была оказана в Покровске Донецкой области, затем на полной скорости бригадой экстренной медицинской помощи он был доставлен в Днепр.

У Никиты - множественные огнестрельные осколочные ранения лица, грудной клетки, спины, брюшной стенки, рук и ног, рваные раны лица, носа, ушиб правого легкого, ранение поясничного участка с массивным дефектом, переломы верхних и нижних конечностей.

Отмечается, что всю ночь хирурги боролись за жизнь парня, и только в 8 утра закончили операцию.

"Мать, отец и сестра под операционной всю ночь рыдали. В восемь утра Владимир Дубина закончил с хирургами операцию. Уставший, опаздывающий на оперативку, был счастлив, что спас еще одну молодую жизнь. Переполнены реанимации Мечникова, которые сегодня дают шанс воскреснуть", - объяснил медик.

Родные всю ночь рыдали под операционной: в Днепре чудом спасли студента с тяжелым ранением

В Днепре хирурги спасли жизнь студенту, получившему ранение прямо на улице (facebook.com/rsa)

Ранее мы сообщали, что в Днепре спасли пациента, которого за границей сочли неизлечимым.

Также мы писали, что хирурги удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа.

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