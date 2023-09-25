Рідні безвісти зниклого військового можуть отримувати його зарплату. Ось як її оформити

Українці, чиї близькі родичі-військові безвісти зникли на фронті при виконанні бойових завдань, можуть отримувати їхню зарплату.
Про те, хто і як може її оформити, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням публікацію групи "Ти ж юрист" у Telegram.
"Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до ТЦК та СП. Бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого зі зниклих безвісти", - пояснюють юристи.
Які документи потрібно надати:
Хто може отримати грошову допомогу:
У разі відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на одержання.
Сім’ї зниклих безвісти військових отримуватимуть виплату до дня визнання зниклого загиблим у судовому порядку. Суд має право визнати безвісти зниклих військових загиблими після двох років від дня припинення воєнного стану.
Також при наявності підтверджень, суд може оголосити про смерть військового раніше, але має пройти щонайменше 6 місяців.
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