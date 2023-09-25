Родные без вести пропавшего военного могут получать его зарплату. Вот как ее оформить

Украинцы, чьи близкие родственники-военные без вести пропали на фронте при выполнении боевых задач, могут получать их зарплату.
О том, кто и как может ее оформить, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти ж юрист" в Telegram.
"Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в ТЦК и СП. Бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести", - объясняют юристы.
Какие документы нужно предоставить:
Кто может получить денежную помощь:
В случае отказа одного из лиц от выплаты денежного обеспечения его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на получение.
Семьи пропавших без вести военных будут получать выплату до дня признания пропавшего погибшим в судебном порядке. Суд вправе признать без вести пропавших военных погибшими после двух лет со дня прекращения военного положения.
Также при наличии подтверждений суд может объявить о смерти военного раньше, но должно пройти не менее 6 месяцев.
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