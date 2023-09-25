Родные без вести пропавшего военного могут получать его зарплату. Вот как ее оформить

Как родным оформить документы на получение зарплаты без вести пропавшего военного

"Чтобы оформить денежное обеспечение пропавшего без вести военнослужащего, родным необходимо обратиться в ТЦК и СП. Бланк заявления можно получить непосредственно в военкомате или у регионального координатора Уполномоченного по пропавшим без вести", - объясняют юристы.

Какие документы нужно предоставить:

копии страниц паспорта всех совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания)

справку о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте)

копию свидетельства о браке (при наличии)

копии свидетельств о рождении детей (при наличии)

копии справки о присвоении индивидуального налогового номера

Кто может получить денежную помощь:

жена/муж

совершеннолетние дети, проживающие с военным/военным (в случае отсутствия жены/супруга)

опекуны, попечители или усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства, независимо от их возраста)

лица, состоящие на содержании (члены семьи, полностью зависящие от военного/военной)

родители (в случае отсутствия жены/супруга и детей)

В случае отказа одного из лиц от выплаты денежного обеспечения его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на получение.

Как долго семья будет получать выплату

Семьи пропавших без вести военных будут получать выплату до дня признания пропавшего погибшим в судебном порядке. Суд вправе признать без вести пропавших военных погибшими после двух лет со дня прекращения военного положения.

Также при наличии подтверждений суд может объявить о смерти военного раньше, но должно пройти не менее 6 месяцев.

Куда обращаться, чтобы военного признали пропавшим без вести (инфографика: Министерство внутренних дел Украины)