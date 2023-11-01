"Рідна людина пішла": чим запамʼятався українцям відомий спортивний журналіст Артем Франков

Помер відомий футбольний журналіст та головний редактор культового журналу "Футбол" - Артем Франков. Відомо, що у журналіста стався другий інсульт.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим запам'ятався українцям журналіст та які книги видав за життя
При написанні матеріалу використовувались дані сайту Wikipedia.
Народився спортивний журналіст 24 липня 1970 року у Харків.
Закінчив Харківський державний університет - радіофізичний факультет у 1992 році. Також навчався у Харківській військовій інженерній радіотехнічній академії ім. Говорова. З 1994 року працював викладачем Харківського військового університету, а 1997 став заступником головного редактора газети "Телетиждень".
З 1997 по 2022 рік - був головним редактором журналу "Футбол", який став одним із провідних футбольних журналів України. Більшість матеріалів писав російською мовою, також володів українською та англійською мовами.
Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році продовжив займатися журналом, який виходив в електронному форматі під назвою "Футбол-війна".
Помер 31 жовтня 2023 року у Києві після перенесеного інсульту. Відомо, що до цього у нього вже був інсульт. Артему Франкову було 53 роки.
Відомом, що у 2005 році Артем Фрнаков був нагороджений званням "Заслужений журналіст України", нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2012).
За життя Артем Франков видав чимало книг. Серед них:
Артем Франков (фото: wikipedia)
Заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов написав, що вдячний за кожну зустріч.
"Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - йдеться у повідомленні.
Журналіст Володимир Чистилін написав у мережі, що вони були знайомі 30 років, від того часу, коли Артем Франков починав свою кар'єру футбольного журналіста.
"Останнім часом він хворів, переніс другий інсульт і на 53-му році життя відійшов у Вічність. Не здивуюсь, якщо святий покровитель футболу Луїджі Скрісоппі десь на небесах вже слухає байки Франкова. Краще за нього мало хто вмів смакувати гру мільйонів", - написав він.
Також кореспондент Суспільного Ігор Ізотов зазначив, що у журналістиці він завдяки тим текстам, які читав у харківському метро в журналі Франкова.
"І хоча ми особисто спілкувались всього кілька разів, але ніби рідна людина пішла", - додав він.
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