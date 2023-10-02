"Душа української пісні". Помер народний артист України Андрій Верес

У віці 68 років помер народний артист України Андрій Верес. Він був засновником чоловічого гурту "Козацькі забави" та багато років очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня". Артист десятиліттями займався відродженням української народної музики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію екс-президента Віктора Ющенка у Facebook .

Що відомо про народного артиста

"Не стало мого друга, душі української пісні - народного артиста України Андрія Вереса. Чотири десятиліття Андрій засновував і вирощував до вищої майстерності численні творчі гурти, долучився до створення відомого в світі ансамблю "Калина", створив 1989 року й був художнім керівником славнозвісного чоловічого гурту "Козацькі забави", в останні роки опікувався ще і місцевим жіночим хором "Перлина Петропавлівки", - написав Ющенко.

Андрій Верес очолював Київський академічний театр українського фольклору "Берегиня".

"Завдяки його ентузіазму, українська пісня відроджувалася на Київщині з кінця 1980-х років та збирала оплески у десятках країнах світу до останніх днів його активного творчого життя - від Польщі, Нідерландів та Великої Британії до Перу, Еквадору чи Південної Кореї. Його музична дипломатія зробила багато для інтересу до України, для її сприйняття у світі як країни талановитої, батьківщини унікальної культури з міцним корінням", - додав Ющенко.

Народному артисту було 68 років (фото: facebook.com/Андрій Верес)

В останні роки Андрій Верес багато допомагав Збройним силам, підтримував патріотичний дух на фронті.

Поки про причини смерті артиста не повідомляють. У нього залишився син Максим та дружина Галина. Прощання з Андрієм Вересом відбулося 2 жовтня у столиці.

Андрій Верес багато зробив для відродження української музики (фото: facebook.com/Андрій Верес)