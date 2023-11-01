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"Родной человек ушел": чем запомнился украинцам известный спортивный журналист Артем Франков

Артем Франков (фото: t.me/footballandartemfrankov)
Автор: Татьяна Самарук

Умер известный футбольный журналист и главный редактор культового журнала "Футбол" - Артем Франков. Известно, что у журналиста случился второй инсульт.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем запомнился украинцам журналист и какие книги издал за жизнь

При написании материала использовались данные сайта Wikipedia.

Что известно о жизни Артема Франкова

Родился спортивный журналист 24 июля 1970 горда в Харькове.

Окончил Харьковский государственный университет - радиофизический факультет в 1992 году. Также обучался в Харьковской военной инженерной радиотехнической академии им. Говорова. С 1994 года работал преподавателем Харьковского военного университета, а в 1997 году стал заместителем главного редактора газеты "Телетиждень".

С 1997 по 2022 год - был главным редактором журнала "Футбол", который стал одним из ведущих футбольных журналов Украины. Большинство материалов писал на русском языке, также владел украинским и английским языками.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году продолжил заниматься журналом, выходившим в электронном формате под названием "Футбол-війна".

Умер 31 октября 2023 в Киеве после перенесенного инсульта. Известно, что до этого у него уже был инсульт. Артему Франкову было 53 года.

Известно, что в 2005 году Артем Фрнаков был награжден званием "Заслужений журналіст України", награжден орденом "За заслуги" III степени (2012).

Какие книги издал

При жизни Артем Франков издал немало книг. Среди них:

  • Моделювання квантово-оптичних озброєнь (1996)
  • Лобановский. Післяслово (2002 год, в соавторстве с Дмитрием Харитоновым)
  • Футбол по-українськи (2006)
  • Футбол (2009)
  • Усі чемпіонати світу з футболу 9 томів (2010)

Артем Франков (фото: dynamo.kiev.ua)

Артем Франков (фото: wikipedia)

Как отреагировали на смерть в сети

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов написал, что благодарен за каждую встречу.

"Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем", - говорится в сообщении.

Журналист Владимир Чистилин написал в сети, что они были знакомы 30 лет с тех пор, как Артем Франков начинал свою карьеру футбольного журналиста.

"В последнее время он болел, перенес второй инсульт и на 53-м году жизни отошел в Вечность. Не удивлюсь, если святой покровитель футбола Луиджи Скрисоппи где-то на небесах уже слушает басни Франкова. Лучше его мало кто умел смаковать игру миллионов", - написал он.

Также корреспондент Суспільного Игорь Изотов отметил, что в журналистике он благодаря текстам, которые читал в харьковском метро в журнале Франкова.

"И хотя мы лично общались всего несколько раз, но будто родной человек ушел", - добавил он.

Артем Франков (фото: facebook.com.artem.frankov)

Ранее мы сообщали, что умер народный артист Украины Андрей Верес.

Также мы писали, что 28 октября умер известный американский актер Мэтью Перри.

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