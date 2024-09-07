Єфросиніна та її син опинилися в епіцентрі атаки "Шахедів". Її квартиру пошкоджено

Ведуча Марія Єфросиніна розповіла, як разом з сином Сашком пережила чергову атаку "Шахедів" , яку російські окупанти влаштували в ніч на 7 вересня. ППО збивали ворожі дрони, мешканці Києва, області та інших регіонів чули вибухи.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що під час атаки вона та її дитина ховалися в квартирі, яка постраждала внаслідок вибухів.

Єфросиніна вже розповідала, що під час атак ракет чи дронів вона та її син не ігнорують тривоги. Вони ховаються за двома стінами, у гардеробній чи ванній кімнатах.

І нині ведуча та її дитина чули гучні вибухи. Внаслідок цього в їхній оселі навіть "тріснула" стеля. А син Єфросиніної, як і вона сама, дуже сильно налякався.

"Сьогодні від вибухів в нас пішла тріщина на стелі. В Сашка був сильний панічний приступ - я не знала, як його заспокоїти, бо сама злякалася до пекучої нудоти. Я знаю, що ці гнійні тв*рі добиваються того, щоб ми зламалися. І, чесно, я тримаюся зі всіх своїх існуючих та неіснуючих сил", - написала ведуча.

Єфросиніна та її син опинилися в епіцентрі вибухів (скріншот)

За словами ведучої, вона дуже намагається триматися. І після важкої ночі Єфросиніна та її син вирушили в гості, ймовірно, до співачки Олі Полякової.

"Тримаюся на якійсь штучній мрії, вірі та словах самозаспокоєння, які проговорюю собі як мантру. І на друзях тримаюся, які завжди протягують руку підтримки. Сьогодні нас до себе наказом Королеви забрала до себе не складно здогадатися хто", - зазначила Єфросиніна.

Нова атака "Шахедів" - що відомо

Як вже повідомлялося, в ніч на 7 вересня РФ випустила по Україні майже 70 ударних дронів. Протиповітряна оборона знищила 58 "Шахедів". Ще 6 дронів полетіли в РФ, Білорусь та на ТОТ Луганщини.

Мешканці багатьох областей України чули вибухи. Силли ППО працювали в Київській, Вінницькій, Миколаївській, Полтавській та багатьох інших областях. А в Києві уламки "Шахедів" впали у кількох локаціях.