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Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська ведуча Оля Фреймут дуже рідко ділиться сімейними світлинами у соцмережах. Однак цього разу вирішила зробити вийняток. Знаменитість показала підписникам рідкісні кадри одразу з трьома своїми дітьми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram головної ревізорки країни.

Оля Фреймут показала дітей

На першому знімку зображений 7-річний син ведучої Валерій. На ньому хлопчик позує з котиком на тлі природи.

Син Олі Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

На другому знімку знаменитість показала 17-річну доньку Злату, яка тримала на руках молодшу сестричку Євдокію.

Злата Мітчелл з сестрою (фото: instagram.com/freimutolia)

Кожне фото Фреймут супроводжувала рядками з вірша британської авторки поетичних текстів Варсан Шайр - "Home".

Зірка зізналась, що поезія "тримає" її декілька днів, тож вона не могла не поділитися її перекладом.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Що відомо про сім'ю Ольги Фреймут

Фреймут - багатодітна мати. Ще до своєї оглушливої кар'єри на телебаченні у неї народилася донька Злата Мітчелл.

Батько дівчинки - британець на ім'я Ніл, з яким Оля певний час жила в Лондоні. 

Зараз телеведуча одружена з Володимиром Локотком. Від нього в 2016 році вона народила сина Валерія, а в 2017 році - дочку Євдокію.

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