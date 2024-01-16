Рідкісні кадри. Ольга Фреймут вперше за довгий час показала всіх своїх дітей (фото)

Українська ведуча Оля Фреймут дуже рідко ділиться сімейними світлинами у соцмережах. Однак цього разу вирішила зробити вийняток. Знаменитість показала підписникам рідкісні кадри одразу з трьома своїми дітьми.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram головної ревізорки країни.
На першому знімку зображений 7-річний син ведучої Валерій. На ньому хлопчик позує з котиком на тлі природи.
Син Олі Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
На другому знімку знаменитість показала 17-річну доньку Злату, яка тримала на руках молодшу сестричку Євдокію.
Злата Мітчелл з сестрою (фото: instagram.com/freimutolia)
Кожне фото Фреймут супроводжувала рядками з вірша британської авторки поетичних текстів Варсан Шайр - "Home".
Зірка зізналась, що поезія "тримає" її декілька днів, тож вона не могла не поділитися її перекладом.
Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Фреймут - багатодітна мати. Ще до своєї оглушливої кар'єри на телебаченні у неї народилася донька Злата Мітчелл.
Батько дівчинки - британець на ім'я Ніл, з яким Оля певний час жила в Лондоні.
Зараз телеведуча одружена з Володимиром Локотком. Від нього в 2016 році вона народила сина Валерія, а в 2017 році - дочку Євдокію.