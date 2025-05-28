Рідкісна орхідея з Червоної книги знайдена на Волині: як виглядає квітка, яку не бачили майже 25 років

Цей вид орхідей належить до родини Орхідних, і він не просто красивий, а й занесений до Червоної книги України. Востаннє цей вид орхідеї офіційно фіксувався на цій території відомою ботаніком Тетяною Андрієнко аж у 2000 році.

Орхідея, з характерними овальними листками та дрібними зеленуватими квітками, що нагадують краплинки, оселилася у вологому, затіненому лісовому масиві. Такі місця - ліси, яри, узлісся - є її природним середовищем.

Listera ovata (фото: facebook.com/golospark)

Але це ще не все! На цій же унікальній ділянці лісів науковці зафіксували ще кілька справжніх природних скарбів, занесених до Червоної книги України.

Серед них - Гніздівка звичайна, Булатка великоквіткова та Лілія лісова, а також регіонально рідкісний Первоцвіт високий.

Ця знахідка має величезне природоохоронне значення. Орхідеї - це надзвичайно чутливі до змін середовища рослини. Навіть незначні коливання освітлення, вологості чи кислотності ґрунту можуть призвести до зникнення цілих популяцій.

Зозулині сльози яйцеподібні (фото зі сторінки природного парку "Цуманська пуща")

Саме тому кожне нове виявлення таких видів є свідченням унікальності та цінності наших природних екосистем. Усі орхідеї, що ростуть на території Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", охороняються державою.

"Варто зазначити, що всі види орхідей, які ростуть на території Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща", занесені до Червоної книги України. Вивчайте, бережіть та милуйтесь красою рідного краю!" - кажуть спеціалісти парку.