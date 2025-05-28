Редкая орхидея из Красной книги найдена на Волыни: как выглядит цветок, который не видели почти 25 лет

Этот вид орхидей относится к семейству Орхидные, и он не просто красивый, но и занесен в Красную книгу Украины. Последний раз этот вид орхидеи официально фиксировался на этой территории известным ботаником Татьяной Андриенко аж в 2000 году.

Орхидея, с характерными овальными листьями и мелкими зеленоватыми цветками, напоминающими капельки, поселилась во влажном, затененном лесном массиве. Такие места - леса, овраги, опушки - являются ее естественной средой обитания.

Listera ovata (фото: facebook.com/golospark)

Но это еще не все! На этом же уникальном участке лесов ученые зафиксировали еще несколько настоящих природных сокровищ, занесенных в Красную книгу Украины.

Среди них - Гнездовка обыкновенная, Булатка крупноцветковая и Лилия лесная, а также регионально редкий Первоцвет высокий.

Эта находка имеет огромное природоохранное значение. Орхидеи - это чрезвычайно чувствительные к изменениям среды растения. Даже незначительные колебания освещения, влажности или кислотности почвы могут привести к исчезновению целых популяций.

Кукушкины слезы яйцевидные (фото со страницы природного парка "Цуманская пуща")

Именно поэтому каждое новое обнаружение таких видов является свидетельством уникальности и ценности наших природных экосистем. Все орхидеи, растущие на территории Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", охраняются государством.

"Стоит отметить, что все виды орхидей, произрастающих на территории Киверцовского национального природного парка "Цуманская пуща", занесены в Красную книгу Украины. Изучайте, берегите и любуйтесь красотой родного края!" - говорят специалисты парка.