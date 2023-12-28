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"Рідке золото". Усього ложечка цього продукту допоможе впоратися з безсонням та зміцнити імунітет

Мед допоможе боротися з безсонням (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Натуральний мед дуже впливає на наше здоров'я і самопочуття, тому не дивно, що його іноді називають "рідким золотом". Якщо ви страждаєте від проблеми безсоння, варто їсти мед, не лише вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на польське видання PrzyślijPrzepis.

Чим корисний мед

Мед - чудова альтернатива солодощам, він також є гарною заміною цукру, наприклад, у каві або чаї, а також може бути смачною добавкою до бутербродів. Крім того, він має безліч корисних властивостей, достатньо однієї чайної ложки на день, щоб відчути його позитивний вплив на організм.

Мед та боротьба з безсонням

Для всіх тих, хто не може заснути ночами - чудовим засобом стане мед. Він допоможе у боротьбі з безсонням, а також добре підійде людям, у яких сон неякісний і вони прокидаються вночі.

Мед стимулює вироблення мелатоніну - гормону, який відповідає за глибокий і здоровий сон. Він також має заспокійливі властивості і ефективно відновлює нервову систему. Вживання 1 чайної ложки меду за годину до сну допоможе вам розслабитися вночі. Однак не забувайте вибирати справжній та якісний мед, аби покращити сон.

Мед також зміцнює імунітет

Регулярне та тривале вживання меду мобілізує організм на вироблення більшої кількості імунних клітин, що особливо важливо у періоди високого рівня зараження. Крім того, мед регенерує нашу печінку та покращує її функцію.

Це "рідке золото" також допоможе вам спалити жир (ви можете спалити до 10 разів більше жиру, ніж ті, хто не їсть мед). Він також відмінно підходить для покращення самопочуття та благотворно впливає на нервову систему (знімаючи стани гіперактивності та неврозів).

 

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