"Жидкое золото". Всего ложечка этого продукта поможет справиться с бессоницей и укрепить иммунитет

Чем полезен мед

Мед — отличная альтернатива сладостям, он также является хорошей заменой сахара, например, в кофе или чае, а также может быть вкусной добавкой к бутербродам. Кроме того, он обладает множеством полезных свойств, достаточно одной чайной ложки в день, чтобы почувствовать его положительное влияние на организм.

Мед и борьба с бессонницей

Для всех тех, кто не может заснуть по ночам - отличным средством станет мед. Он поможет в борьбе с бессонницей, а также хорошо подойдет людям, у которых сон некачественный и они просыпаются ночью.

Мед стимулирует выработку мелатонина - гормона, отвечающего за глубокий и здоровый сон. Он также обладает успокаивающими свойствами и эффективно восстанавливает нервную систему. Употребление 1 чайной ложки меда за час до сна поможет вам расслабиться ночью. Однако не забывайте выбирать настоящий и качественный мед, чтобы улучшить сон.

Мед также укрепляет иммунитет

Регулярное и длительное употребление меда мобилизует организм на выработку большего количества иммунных клеток, что особенно важно в периоды высокого уровня заражения. Кроме того, мед регенерирует нашу печень и улучшает ее функцию.

Это "жидкое золото" также поможет вам сжечь жир (вы можете сжечь до 10 раз больше жира, чем те, кто не ест мед). Он также отлично подходит для улучшения самочувствия и благотворно влияет на нервную систему (снимая состояния гиперактивности и неврозов).