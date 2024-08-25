Рибалки, увага! Які риболовні снасті суворо заборонені в Україні

Острога

Острога - заборонена повсюдно. Вважається, що цей спосіб риболовлі призводить до значних травм риби, які можуть спричинити захворювання і масову загибель. Хвора риба є загрозою всьому поголів’ю, оскільки сприяє поширенню хвороб серед здорових особин.

Вдаряння риби острогою, як це описує Миклухо-Маклай у виконанні папуасів, здається захопливим, але в реальності це криваве і неприємне видовище.

Волок

Волок - це відціджуюча сітка, яка виготовляється у вигляді сітного полотна з заглибленням-ловушкою посередині (гузир). Це промислове знаряддя лову, яке в любительському риболовстві заборонено. Волок використовується для вилову великої кількості риби, що може мати негативні наслідки для екосистеми водойми.

Таким способом можна легко залишити усю ріку без риби (фото: Вікіпедія)

Самодер

Самодер (коса, драга тощо) - це фактично вид самолова, в якому використовується здатність трійникового гачка чіпляти все, що трапиться на його шляху. Він застосовується в місцях скупчення риби, де браконьєр, періодично смикаючи за шнур, "косить" рибу.

Заціпивши живу рибу, він витягує з води свою криваву здобич. Цей метод руйнує всю риболовлю, оскільки риба отримує серйозні травми, що призводить до її загибелі.

Доріжка

"Доріжка" - ця браконьєрська снасть не має нічого спільного з класичною доріжкою, тобто ловом риби шляхом протягування за пливучим човном шнура з блешнею. Це, по суті, звичайна жаберна сітка, яку браконьєри запускають у воду і витягують назад, як відому "гумку".

Такий метод може нанести значну шкоду рибному запасу, оскільки сітка захоплює рибу різного розміру та виду.

Екран

Екран (в деяких місцях його називають "телевізор") - маломірна жаберна сітка, виготовлена у вигляді шматка сітки розміром 1x1 м з поплавками по верхньому ряду і грузилом по низу. Ця снасть використовується для ловлі риби на невеликих водоймах, де вона може викликати значний тиск на рибний запас.

Ятір

Ятір - це снасть, про яку докладно розповідалося в попередньому розділі. Однак у віддалених місцях, де невеликі водойми не охоплені регулярним рибним наглядом, можна зустріти сплетені з вербової лози або виготовлені з капронової сітки, натягнутої на велосипедні ободи, ці "дива" риболовного мистецтва.

Останніми роками також з’явилися якісні ятери для промислового лову, які часто використовуються і браконьєрами (фото: Вікіпедія)

Інші заборонені пристрої

Під заборону потрапляють пневматична і вогнепальна зброя, луки і арбалети, гачкові самоловні снасті, пристрої тралового і драгуючого типу, капкани будь-якої конструкції.

На рибу не можна впливати токсичними і хімічними речовинами, підривати її або оглушувати електрикою.

З колючих пристроїв дозволені лише знаряддя для підводного полювання, з пасток - пристрої для вилову раків (раколовки), з відціджуючих пристроїв - підйомні механізми і черпаки розміром 1х1 м з осередками діаметром до 10 мм.