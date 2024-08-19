Спіймаєте їх у кожній річці! 7 найбільш поширених риб України
У водоймах України мешкають кілька десятків риб, але деякі з них зустрічаються майже у кожній річці або озері. Які саме риби найчастіше становляться здобиччю рибалок та як краще їх ловити?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які риби є найбільше поширеними у водоймах України та які наживки вони полюбляють.
Короп
Короп - одна з найпоширеніших риб в Україні. Водойми з повільною течією, такі як ставки та озера, неглибокі річки зі слабкою течією і глинистим дном - ідеальні для коропа. Він ховається в ямах, що утворюються біля обривів, або серед густих заростей очерету.
Риболовля на коропа в Україні найуспішніша вранці або ввечері з липня по вересень. Найкращою наживкою для нього будуть зерна кукурудзи чи гороху, хліб або тісто.
Короп (фото: Вікіпедія)
Карась
Карась відомий своєю невибагливістю, тому його можна зустріти у різноманітних водоймах: від тихих річок до стоячих озер, у кар’єрах, неглибоких ставках, а навіть у маленьких зарослих річках.
Ловити карася в Україні можна з початку тепла з квітня до листопада. Проте найкращий кльов припадає на червень-липень. В якості наживки підійде мотиль, гнойовий черв’як, тісто або хліб.
Карась (фото: Вікіпедія)
Окунь
Окунь зазвичай обирає місця поблизу мостів, крутих берегів та ярів на річках із повільною течією або у ямах. В озерах окунь полюбляє зарослі водною рослинністю місця.
Ловити його в Україні можна майже цілий рік, хоча весняний паводок може завадити риболовлі. Найкращою наживкою для окуня будуть гнойовий черв’як або маленька блешня.
Окунь (фото: Вікіпедія)
Плітка
Плітка живе на мілководді у водоймах із повільною течією та піщаним дном. Її ловлять практично цілий рік. Плітка чудово клює на опариша, мотиля, черв’яка, запарені зерна пшениці та вівса, тісто або хліб.
Плітка (фото: Вікіпедія)
Йорж
Йорж мешкає практично в кожному водоймищі України: від маленьких річок до великих річок, від невеликих ставків до озер. У серпні йоржі збираються у великі зграї, саме в цей час їх і варто ловити. Найкращою наживкою для йоржа буде гнойовий черв’як.
Йорж (фото: Вікіпедія)
Пічкур
Пічкур поширений у більшості річок України, а також у озерах та ставках із сильною течією. Вода у водоймі має бути чистою, а дно - гальковим або піщаним. Пічкури тримаються ближче до дна.
Ловити пічкура в Україні найкраще після нересту з середини травня. Найкращою наживкою для нього є мотиль та гнойовий черв’як.
Пічкур (фото: Вікіпедія)
Щука
Щука - одна з найбільш невибагливих риб, як до умов проживання, так і до раціону харчування. Завдяки цьому, щука мешкає у найрізноманітніших водоймах України: озерах, річках, маленьких та великих ставках тощо.
Ловити щуку можна практично одразу після сходу талих вод. Для приманки чудово підійдуть різноманітні блешні, а також метод ловлі на живця.
Щука (фото: Вікіпедія)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, Fishportal.com.ua, Вікіпедія.