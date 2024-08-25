Рыбаки, внимание! Какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине

Острога

Острога - запрещена повсеместно. Считается, что этот способ рыбалки приводит к значительным травмам рыбы, которые могут привести к заболеваниям и массовой гибели. Больная рыба представляет угрозу всему поголовью, поскольку способствует распространению болезней среди здоровых особей.

Бой рыбы острогой, как это описывает Миклухо-Маклай в исполнении папуасов, кажется увлекательным, но в реальности это кровавое и неприятное зрелище.

Бредень

Бредень - это отцеживающая сетка, которая изготавливается в виде ячеистого полотна с углублением-ловушкой посередине. Это промысловое орудие ловли, которое в любительском рыболовстве запрещено. Бредень используется для отлова большого количества рыбы, что может иметь отрицательные последствия для экосистемы водоема.

Таким способом можно легко оставить всю реку без рыбы (фото: Википедия)

Самодер

Самодер (коса, драга и т.п.) - это фактически вид самолова, в котором используется способность тройничного крючка цеплять все, что случится на его пути. Он применяется в местах скопления рыбы, где браконьер, периодически дергая за шнур, "косит" рыбу.

Зацепив живую рыбу, он вытаскивает из воды свою кровавую добычу. Этот метод разрушает всю рыбалку, поскольку рыба получает серьезные травмы, что приводит к ее гибели.

Дорожка

"Дорожка" - эта браконьерская снасть не имеет ничего общего с классической дорожкой, то есть ловом рыбы путем протягивания за плівущей лодкой шнура с мормышкой. Это, по сути, обычная жаберная сетка, которую браконьеры запускают в воду и вытаскивают обратно, как известную "резинку".

Такой метод может нанести значительный вред рыбному запасу, поскольку сетка захватывает рыбу разного размера и вида.

Экран

Экран (в некоторых местах его называют "телевизор") - маломерная жаберная сетка, изготовленная в виде куска сетки размером 1x1 м с поплавками по верхнему ряду и грузилом по низу. Эта снасть используется для рыбной ловли на небольших водоемах, где она может вызвать значительное давление на рыбный запас.

Вентерь

Вентерь - это снасть, о которой подробно рассказывалось в предыдущей главе. Однако в отдаленных местах, где небольшие водоемы не охвачены регулярным рыбным надзором, можно встретить сплетенные из ивовой лозы или изготовленные из капроновой сетки, натянутой на велосипедные ободья, эти "чудеса" рыболовного искусства.

В последние годы также появились качественные вентери для промысловой ловли, которые часто используются и браконьерами (фото: Википедия)

Другие запрещенные устройства

Под запрет попадают пневматическое и огнестрельное оружие, луки и арбалеты, крючковые самоловные снасти, устройства тралового и драгового типа, капканы любой конструкции.

На рыбу нельзя воздействовать токсичными и химическими веществами, глушить взрівчаткой или электричеством.

Из колючих устройств разрешены только орудия для подводной охоты, из ловушек - устройства для отлова раков (раколовки), из отцеживающих устройств - подъемные механизмы и черпаки размером 1х1 м с ячейками диаметром до 10 мм.