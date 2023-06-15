Рибалка упіймав 3-метрового сома. Дивіться, як виглядає цей гігант

Італійський сом-гігант

Італійський рибалка Алесандро Б'янкарді у той день відчув потужне клювання, а коли почав витягувати здобич з води, то зрозумів, що йому важко впоратись. Рибалці знадобилося аж 40 хв, аби витягнути річкового монстра.

Гігантський сом завдовжки сягав 2 м 85 см. Це найбільший улов Алесандро за 23 роки, що він займається рибальством.

Б'янкарді зазначає, що не став зважувати рибу, щоб не завдавати сому додаткового стресу. Чоловік випустив рибу назад в річку. Він пояснив, що не захотів вбивати гіганта, адже колись цей сом може доставити іншому рибалці таку ж радість, як і йому.

Алесандро Б'янкарді упіймав майже 3-метрового сома (фото: Instagram.com/madcat_fishing)

Риба може стати світовим рекордом

Заміри довжини риби та фотодокази Б'янкарді відправив до Міжнародної асоціації рибалок (IGFA). Однак має пройти деякий час, перш ніж експерти офіційно підтвердять і зареєструють рекорд. Риба претендує на рекорд асоціації за тривалістю вилову та випуску.

Якщо виміри рибалки підтвердяться, цей гігантський сом буде на 4 см довшим, ніж поточний рекордсмен у цій категорії. Попереднього володаря рекорду також упіймали в річці По.

Зазначається, що ця річка відома своїми гігантськими сомами. Наразі водойма перебуває під загрозою висихання, оскільки у цьому районі все ще продовжується посуха.

Вчені зауважують, що минулого літа рівень води в цій річці впав настільки, що оголилася баржа, що затонула за часів Другої світової війни. Взимку ситуація трохи покращилась, але весною рівень води досяг 30-річного сезонного мінімуму.