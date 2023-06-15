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Рыбак поймал 3-метрового сома. Смотрите, как выглядит этот гигант

Итальянец поймал очень большого сома (фото иллюстративное: freepik)
Автор: Василина Копытко

В Италии рыбак поймал гигантского сома, длиной почти 3 метра. Мужчине понадобилось 40 минут, чтобы вытянуть огромную добычу из реки По. Эта рыба, по всей вероятности, станет мировым рекордом в своей категории.

Об этом пишет Smithsonian Magazine.

Итальянский сом-гигант

Итальянский рыбак Алесандро Бьянкарди в тот день почувствовав мощную клев, а когда начал вытаскивать добычу из воды, то понял, что ему трудно справиться. Рыбалке понадобилось 40 мин, чтобы вытянуть речного монстра.

Гигантский сом длиной достигал 2 м 85 см. Это самый большой улов Алесандро за 23 года, которое он занимается рыболовством.

Бьянкарди отмечает, что не стал взвешивать рыбу, чтобы не причинять сому дополнительного стресса. Мужчина выпустил рыбу обратно в реку. Он объяснил, что не захотел убивать гиганта, ведь когда-то этот сом может доставить другому рыбаку такую же радость, как и ему.

Алессандро Бьянкарди поймал почти 3-метрового сома (фото: Instagram.com/madcat_fishing)

Рыба может стать мировым рекордом

Замеры длины рыбы и фотодоказательства Бьянкарди отправил в Международную ассоциацию рыболовов (IGFA). Однако должно пройти некоторое время, прежде чем эксперты официально подтвердят и зарегистрируют рекорд. Рыба претендует на рекорд ассоциации по продолжительности отлова и выпуску.

Если замеры рыбака подтвердятся, этот гигантский сом будет на 4 см длиннее сегодняшнего рекордсмена в этой категории. Предыдущего обладателя рекорда также поймали в реке По.

Отмечается, что река известна своими гигантскими сомами. Но сейчас водоем находится под угрозой высыхания, поскольку в этом районе все еще продолжается засуха.

Ученые отмечают, что прошлым летом уровень воды в этой реке упал настолько, что обнажилась баржа, затонувшая во времена Второй мировой войны. Зимой ситуация немного улучшилась, но весной уровень воды достиг 30-летнего сезонного минимума.

Ранее мы рассказывали о том, разрешена ли в Украине рыбалка с ночевкой во время военного положения.

Читайте также о том, какие виды рыб сегодня запрещено вылавливать.

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