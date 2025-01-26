Риба "судного дня". На узбережжі моря люди побачили передвісника катастроф: про що вона попереджає?

Масивну рибу "судного дня" на туристичному пляжі Кабо-Сан-Лукас в Мексиці знайшли двоє серфінгістів. Ця риба вважається однією з найдовших в океані й вона рідко виходить на поверхню. Риба, яку знайшли на пляжі, ще була жива. Але у неї була відсутня задня частина хвоста.

Це риба, яку називають веслориба - представники цього виду можуть досягати 10 метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів.

Побачити її живою - погана ознака, оскільки вони залишають своє природне середовище проживання лише тоді, коли зазнають біди. А знаходяться вони переважно на глибині 1000 метрів.

За легендою, риби "судного дня" спливають з глибини, щоб попередити людей про наближення стихійного лиха. Вони живуть настільки близько до дна океану, що відчувають, коли починається сейсмічна активність і у паніці викидаються на поверхню.

У японській міфології це риба "рюгу но цукай", що означає - "посланець з палацу бога морського дракону". Такі риби попереджали людей про цунамі.

Місцеві жителі, які встигли побачити цю рибу, налякані. І це не дивно, бо веслориби не раз попереджали про природні катаклізми.

У 2011 році 20 таких риб (веслориб) викинуло на узбережжі Японії за кілька місяців до сильного землетрусу та цунамі.

У 2017 шість таких риб "судного дня" було помічено на півдні Філіппін - за декілька днів до смертоносного землетрусу.

Рибу "судного дня" побачили на пляжі в Мексиці (фото: express.co.uk)