Рыба "судного дня". На побережье моря люди увидели предвестника катастроф: о чем она предупреждает?

Массивную рыбу "судного дня" на туристическом пляже Кабо-Сан-Лукас в Мексике нашли двое серфингистов. Эта рыба считается одной из самых длинных в океане и она редко выходит на поверхность. Рыба, которую нашли на пляже, еще была жива. Но у нее отсутствовала задняя часть хвоста.

Это рыба, которую называют веслорыба - представители этого вида могут достигать 10 метров в длину и весить более 200 килограммов.

Увидеть ее живой - плохая примета, поскольку они покидают свою естественную среду обитания только тогда, когда испытывают беду. А находятся они преимущественно на глубине 1000 метров.

По легенде, рыбы "судного дня" всплывают с глубины, чтобы предупредить людей о приближении стихийного бедствия. Они живут настолько близко ко дну океана, что чувствуют, когда начинается сейсмическая активность и в панике выбрасываются на поверхность.

В японской мифологии это рыба "рюгу но цукай", что означает - "посланник из дворца бога морского дракона". Такие рыбы предупреждали людей о цунами.

Местные жители, которые успели увидеть эту рыбу, напуганы. И это неудивительно, потому что веслорыбы не раз предупреждали о природных катаклизмах.

В 2011 году 20 таких рыб (веслорыб) выбросило на побережье Японии за несколько месяцев до сильного землетрясения и цунами.

В 2017 шесть таких рыб "судного дня" было замечено на юге Филиппин - за несколько дней до смертоносного землетрясения.

Рыбу "судного дня" увидели на пляже в Мексике (фото: express.co.uk)