UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Риба-сміттяр: цю рибу з українських магазинів не радять купувати навіть продавці

Колаж Styler: Яку рибу не можна купувати
Автор: Світлана Мащенко

Українців попередили про рибу, яку виставляють на полицях українських супермаркетів і вона користується попитом. Але купувати її не варто, адже вона водиться в дуже брудних водоймах.

Про це йдеться в сюжеті каналу 1+1.

На полицях магазинів можна знайти ряд свіжомороженої риби: тушки, філе, стейки тощо. Але не вся вона однаково корисна.

Мова йде про пангасіус, рибу, яка водиться в ріці азійській річці Меконг, яка протікає в Індокитаї, зокрема у В'єтнамі, звідки до нас й потрапляє ця риба. Водойма вважається однією з найзабрудненіших річок світу.

В річці чого тільки нема: гума, миючі засоби, фармацевтичні зливи, промислові зливи, відходи.

Те ж саме можна сказати й про тиляпію, яка так само вважають рибою сміттярем. Вона теж водиться в Азії.

А от більш звичний нам хек та минтай вважаються безпечнішими сортами риби. До того ж вони дешевші.

Раніше ми писали, що в Києві пивний магазин продав людям тараньку, з якої випадали опариші.

Також читайте, як приготувати найсмачнішу малосольну червону рибу.

Читайте РБК-Україна в Google News
супермаркетмагазинриба