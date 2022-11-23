Риба-сміттяр: цю рибу з українських магазинів не радять купувати навіть продавці

На полицях магазинів можна знайти ряд свіжомороженої риби: тушки, філе, стейки тощо. Але не вся вона однаково корисна.

Мова йде про пангасіус, рибу, яка водиться в ріці азійській річці Меконг, яка протікає в Індокитаї, зокрема у В'єтнамі, звідки до нас й потрапляє ця риба. Водойма вважається однією з найзабрудненіших річок світу.

В річці чого тільки нема: гума, миючі засоби, фармацевтичні зливи, промислові зливи, відходи.

Те ж саме можна сказати й про тиляпію, яка так само вважають рибою сміттярем. Вона теж водиться в Азії.

А от більш звичний нам хек та минтай вважаються безпечнішими сортами риби. До того ж вони дешевші.