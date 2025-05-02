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Риба - просто під ногами: найкращі місця для риболовлі у травні

П'ятниця 02 травня 2025 10:30
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Риба - просто під ногами: найкращі місця для риболовлі у травні Де найкраще ловити рибу у травні (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Після млявих уловів у квітні, травень дарує справжнє рибальське свято. Вода прогрівається, риба активізується, а улови радують різноманіттям видів і розмірів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у яких саме місцях варто шукати вдалі улови риби у травні.

Яка риба ловиться в травні

У травні на більшості водойм України починається справжній рибальський бум.

Активно клюють карась, окунь, короп і плотва - вони виходять на пошуки їжі.

Щука та головень поводяться хижо, атакуючи живця або приманку у прибережній зоні.

До уловів додаються уклейка, підлящик, густера, линь, судак, білий амур і навіть сом. Ближче до кінця місяця щука вже регулярно трапляється на гачку.

Ранній ранок поступається вечірній активності - найкраще риба ловиться з 8 до 11 і після 17 години.

Де яка риба ловиться найкраще

Правильно обране місце - запорука успішної риболовлі в травні. Вода ще не прогрілася вглиб, тому риба тримається ближче до берега. Найперспективніші місця залежно від виду риби:

  • Карась, короп, сазан, линь - мілководдя з глибиною до 2 м, коряжники, ділянки з прибережною рослинністю.
  • Щука, окунь - прибережні трав'янисті ділянки, прогріті мілководдя, вікна у лататті.
  • Лящ, густера, підлящик - ями з повільною течією або затони, ближче до вечора або вночі.
  • Головень - перекати, місця зі слабкою течією біля кущів, підмиви берегів.
  • Плотва, уклейка - прозора вода, кілька метрів від берега, ділянки з помірною течією.

Риба - просто під ногами: найкращі місця для риболовлі у травніТравень - чудовий місяць для вдалої риболовлі (фото: Freepik.com)

Яка риба ловиться найкраще на яку снасть

Кожен вид риби має свої "улюблені" снасті, які дають найкращі результати в травні. Вибір правильного оснащення - ключ до успіху:

  • Карась, плотва, уклейка, линь - поплавкова вудка з чутливим поплавком.
  • Карп, сазан, лящ - донна снасть або фідер із годівницею.
  • Головень, окунь, щука - спінінг з обертовими блешнями, воблерами чи силіконом.
  • Сом - важке донне оснащення з великим гачком і живцем.
  • Щука (альтернатива) - живцева снасть з поплавком на мілководді.
  • Окунь (альтернатива) - легкий спінінг з мікроприманками або черв’як на поплавок.

Найкращі підгодування та наживки

Не менш важливо підібрати правильну приманку та підгодувати місце ловлі. Травнева риба вже активна, тому охоче реагує на широкий асортимент наживок:

  • Карась, короп, сазан - хробак, опариш, консервована кукурудза, пінка, манка, перловка.
  • Лящ, густера, підлящик - пучок мотиля, суміші з панірувальних сухарів, ароматизоване тісто.
  • Плотва, уклейка - манка, мотиль, опариш, рідке підгодовування з дрібною фракцією.
  • Головень - травневий жук, великий хробак, личинка травневого жука, куряча печінка.
  • Щука - живець до 10 см, рухлива приманка; прикормка не потрібна.
  • Окунь - хробак, мальок, силікон, мікроджиг, дрібна обертовка.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Rybolov.org.ua та Fishingukr.com.

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