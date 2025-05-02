Риба - просто під ногами: найкращі місця для риболовлі у травні

Після млявих уловів у квітні, травень дарує справжнє рибальське свято. Вода прогрівається, риба активізується, а улови радують різноманіттям видів і розмірів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у яких саме місцях варто шукати вдалі улови риби у травні.

Яка риба ловиться в травні

У травні на більшості водойм України починається справжній рибальський бум.

Активно клюють карась, окунь, короп і плотва - вони виходять на пошуки їжі.

Щука та головень поводяться хижо, атакуючи живця або приманку у прибережній зоні.

До уловів додаються уклейка, підлящик, густера, линь, судак, білий амур і навіть сом. Ближче до кінця місяця щука вже регулярно трапляється на гачку.

Ранній ранок поступається вечірній активності - найкраще риба ловиться з 8 до 11 і після 17 години.

Де яка риба ловиться найкраще

Правильно обране місце - запорука успішної риболовлі в травні. Вода ще не прогрілася вглиб, тому риба тримається ближче до берега. Найперспективніші місця залежно від виду риби:

Карась, короп, сазан, линь - мілководдя з глибиною до 2 м, коряжники, ділянки з прибережною рослинністю.

- мілководдя з глибиною до 2 м, коряжники, ділянки з прибережною рослинністю. Щука, окунь - прибережні трав'янисті ділянки, прогріті мілководдя, вікна у лататті.

- прибережні трав'янисті ділянки, прогріті мілководдя, вікна у лататті. Лящ, густера, підлящик - ями з повільною течією або затони, ближче до вечора або вночі.

- ями з повільною течією або затони, ближче до вечора або вночі. Головень - перекати, місця зі слабкою течією біля кущів, підмиви берегів.

- перекати, місця зі слабкою течією біля кущів, підмиви берегів. Плотва, уклейка - прозора вода, кілька метрів від берега, ділянки з помірною течією.

Травень - чудовий місяць для вдалої риболовлі (фото: Freepik.com)

Яка риба ловиться найкраще на яку снасть

Кожен вид риби має свої "улюблені" снасті, які дають найкращі результати в травні. Вибір правильного оснащення - ключ до успіху:

Карась, плотва, уклейка, линь - поплавкова вудка з чутливим поплавком.

- поплавкова вудка з чутливим поплавком. Карп, сазан, лящ - донна снасть або фідер із годівницею.

- донна снасть або фідер із годівницею. Головень, окунь, щука - спінінг з обертовими блешнями, воблерами чи силіконом.

- спінінг з обертовими блешнями, воблерами чи силіконом. Сом - важке донне оснащення з великим гачком і живцем.

- важке донне оснащення з великим гачком і живцем. Щука (альтернатива) - живцева снасть з поплавком на мілководді.

(альтернатива) - живцева снасть з поплавком на мілководді. Окунь (альтернатива) - легкий спінінг з мікроприманками або черв’як на поплавок.

Найкращі підгодування та наживки

Не менш важливо підібрати правильну приманку та підгодувати місце ловлі. Травнева риба вже активна, тому охоче реагує на широкий асортимент наживок: