Риба - просто під ногами: найкращі місця для риболовлі у травні
Після млявих уловів у квітні, травень дарує справжнє рибальське свято. Вода прогрівається, риба активізується, а улови радують різноманіттям видів і розмірів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у яких саме місцях варто шукати вдалі улови риби у травні.
Яка риба ловиться в травні
У травні на більшості водойм України починається справжній рибальський бум.
Активно клюють карась, окунь, короп і плотва - вони виходять на пошуки їжі.
Щука та головень поводяться хижо, атакуючи живця або приманку у прибережній зоні.
До уловів додаються уклейка, підлящик, густера, линь, судак, білий амур і навіть сом. Ближче до кінця місяця щука вже регулярно трапляється на гачку.
Ранній ранок поступається вечірній активності - найкраще риба ловиться з 8 до 11 і після 17 години.
Де яка риба ловиться найкраще
Правильно обране місце - запорука успішної риболовлі в травні. Вода ще не прогрілася вглиб, тому риба тримається ближче до берега. Найперспективніші місця залежно від виду риби:
- Карась, короп, сазан, линь - мілководдя з глибиною до 2 м, коряжники, ділянки з прибережною рослинністю.
- Щука, окунь - прибережні трав'янисті ділянки, прогріті мілководдя, вікна у лататті.
- Лящ, густера, підлящик - ями з повільною течією або затони, ближче до вечора або вночі.
- Головень - перекати, місця зі слабкою течією біля кущів, підмиви берегів.
- Плотва, уклейка - прозора вода, кілька метрів від берега, ділянки з помірною течією.
Травень - чудовий місяць для вдалої риболовлі (фото: Freepik.com)
Яка риба ловиться найкраще на яку снасть
Кожен вид риби має свої "улюблені" снасті, які дають найкращі результати в травні. Вибір правильного оснащення - ключ до успіху:
- Карась, плотва, уклейка, линь - поплавкова вудка з чутливим поплавком.
- Карп, сазан, лящ - донна снасть або фідер із годівницею.
- Головень, окунь, щука - спінінг з обертовими блешнями, воблерами чи силіконом.
- Сом - важке донне оснащення з великим гачком і живцем.
- Щука (альтернатива) - живцева снасть з поплавком на мілководді.
- Окунь (альтернатива) - легкий спінінг з мікроприманками або черв’як на поплавок.
Найкращі підгодування та наживки
Не менш важливо підібрати правильну приманку та підгодувати місце ловлі. Травнева риба вже активна, тому охоче реагує на широкий асортимент наживок:
- Карась, короп, сазан - хробак, опариш, консервована кукурудза, пінка, манка, перловка.
- Лящ, густера, підлящик - пучок мотиля, суміші з панірувальних сухарів, ароматизоване тісто.
- Плотва, уклейка - манка, мотиль, опариш, рідке підгодовування з дрібною фракцією.
- Головень - травневий жук, великий хробак, личинка травневого жука, куряча печінка.
- Щука - живець до 10 см, рухлива приманка; прикормка не потрібна.
- Окунь - хробак, мальок, силікон, мікроджиг, дрібна обертовка.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Rybolov.org.ua та Fishingukr.com.