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Рыба - просто под ногами: лучшие места для рыбалки в мае

Пятница 02 мая 2025 10:30
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Рыба - просто под ногами: лучшие места для рыбалки в мае Где лучше всего ловить рыбу в мае (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

После вялых уловов в апреле, май дарит настоящий рыбацкий праздник. Вода прогревается, рыба активизируется, а уловы радуют многообразием видов и размеров.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каких именно местах стоит искать удачные уловы рыбы в мае.

Какая рыба ловится в мае

В мае на большинстве водоемов Украины начинается настоящий рыболовный бум.

Активно клюют карась, окунь, карп и плотва - они выходят на поиски пищи.

Щука и голавль ведут себя хищно, атакуя живца или приманку в прибрежной зоне.

К уловам добавляются уклейка, подлещик, густера, линь, судак, белый амур и даже сом. Ближе к концу месяца щука уже регулярно попадается на крючке.

Раннее утро уступает вечерней активности - лучше всего рыба ловится с 8 до 11 и после 17 часов.

Где какая рыба ловится лучше всего

Правильно выбранное место - залог успешной рыбалки в мае. Вода еще не прогрелась вглубь, поэтому рыба держится ближе к берегу. Самые перспективные места в зависимости от вида рыбы:

  • Карась, карп, сазан, линь - мелководье с глубиной до 2 м, коряжники, участки с прибрежной растительностью.
  • Щука, окунь - прибрежные травянистые участки, прогретые мелководья, окна в кувшинках.
  • Лещ, густера, подлещик - ямы с медленным течением или затоны, ближе к вечеру или ночью.
  • Голавль - перекаты, места со слабым течением возле кустов, подмывы берегов.
  • Плотва, уклейка - прозрачная вода, несколько метров от берега, участки с умеренным течением.

Рыба - просто под ногами: лучшие места для рыбалки в маеМай - отличный месяц для удачной рыбалки (фото: Freepik.com)

Какая рыба ловится лучше всего на какую снасть

Каждый вид рыбы имеет свои "любимые" снасти, которые дают лучшие результаты в мае. Выбор правильной оснастки - ключ к успеху:

  • Карась, плотва, уклейка, линь - поплавочная удочка с чувствительным поплавком.
  • Карп, сазан, лещ - донная снасть или фидер с кормушкой.
  • Голавль, окунь, щука - спиннинг с вращающимися блеснами, воблерами или силиконом.
  • Сом - тяжелая донная оснастка с большим крючком и живцом.
  • Щука (альтернатива) - живцовая снасть с поплавком на мелководье.
  • Окунь (альтернатива) - легкий спиннинг с микроприманками или червь на поплавок.

Наилучшие прикормки и наживки

Не менее важно подобрать правильную приманку и прикормить место ловли. Майская рыба уже активна, поэтому охотно реагирует на широкий ассортимент наживок:

  • Карась, карп, сазан - червь, опарыш, консервированная кукуруза, пенка, манка, перловка.
  • Лещ, густера, подлещик - пучок мотыля, смеси из панировочных сухарей, ароматизированное тесто.
  • Плотва, уклейка - манка, мотыль, опарыш, жидкая прикормка с мелкой фракцией.
  • Голавль - майский жук, крупный червь, личинка майского жука, куриная печень.
  • Щука - живец до 10 см, подвижная приманка; прикормка не нужна.
  • Окунь - червь, малек, силикон, микроджиг, мелкая обертовка.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Rybolov.org.ua и Fishingukr.com.

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