Риба по-карибськи від Ектора: рецепт ідеальної вечері за 20 хвилин

Риба - популярна та проста страва, яку подають з гарніром. Проте її можна приготувати в овочевому соусі, зробивши ароматною та ніжною. Саме таку рибу любить готувати вдома відомий суддя "МастерШеф".
Про те, як готувати рибу по-карибськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.
Для того, щоб приготувати рибу в соусі по-карибськи, треба такі продукти:
Щоб приготувати рибу по-карибськи, можна використовувати цілі рибини або ж філе, свіжі або заморожені. Рибини необхідно почистити та, у разі необхідності, нарізати на декілька частин.
До обсмажування рибу потрібно замаринувати. Для цього перекладіть її в глибоку миску або контейнер, присипте сіллю та 1 ч. л. кмину, збризніть лимонним соком. Залиште рибу маринуватися, а тим часом приготуйте овочеву засмажку. Саме вона буде соусом, який надаватиме рибі особливого смаку.
Помийте помідори, перець та зелену цибулю. Видаліть плодоніжку та насіння перцю, а потім наріжте овоч, як і помідори, на невеликі кубики.
Зелену цибулю подрібніть ножем. Ріпчасту цибулю потрібно почистити від шкірки та нарізати на невеликі кубики. Розігрійте в глибокій пательні олію, всипте овочі з цибулею, додайте паприку, кмин та сіль до смаку.
Смажте овочі, регулярно помішуючи, до розм'якшення і виділення великої кількості рідини. Тоді викладіть в овочевий соус замариновану рибу та зменште вогонь.
Від обраного виду риби залежить час смаження. Найшвидше приготування становитиме 5 хвилин обсмажування з кожного боку.
Коли риба по-карибськи буде готова, розкладіть її по тарілках та полите овочевою засмажкою. Помийте петрушку, обірвіть листочки та присипте ними готову страву.
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