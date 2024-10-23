Рыба по-карибски от Эктора: рецепт идеального ужина за 20 минут

Что нужно рыбы по-карибски

Для того чтобы приготовить рыбу в соусе по-карибски, нужно следующие продукты:

рыба - 2-3 шт.

болгарский перец - 1 шт.

помидор - 1 шт.

зеленый лук - пучок

лук - 1 шт.

оливковое масло - 1-2 ст. л

лимонный сок - из половины лимона

петрушка - по вкусу

паприка - 0,5-1 ч. л.

тмин - 2 ч. л.

чеснок - 1-2 зубчика

соль - по вкусу

Как готовить рыбу по-карибски

Чтобы приготовить рыбу по-карибски, можно использовать целые рыбины или филе, свежие или замороженные. Рыбу необходимо почистить и, в случае необходимости, нарезать на несколько частей.

До обжарки рыбу нужно замариновать. Для этого переложите ее в глубокую миску или контейнер, присыпьте солью и 1 ч. л. тмина, сбрызните лимонным соком. Оставьте рыбу мариноваться, а тем временем приготовьте овощную зажарку. Именно она будет соусом, который будет придавать рыбе особый вкус.

Помойте помидоры, перец и зеленый лук. Удалите плодоножку и семена перца, а затем нарежьте овощи, как и помидоры, на небольшие кубики.

Зеленый лук измельчите ножом. Репчатый лук нужно почистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Разогрейте в глубокой сковородке масло, всыпьте овощи с луком, добавьте паприку, тмин и соль по вкусу.

Жарьте овощи, регулярно помешивая, до размягчения и выделения большого количества жидкости. Тогда выложите в овощной соус замаринованную рыбу и убавьте огонь.

От выбранного вида рыбы зависит время жарки. Самое быстрое приготовление будет составлять 5 минут обжаривания с каждой стороны.

Когда рыба по-карибски будет готова, разложите ее по тарелкам и полете овощной зажаркой. Помойте петрушку, оборвите листики и присыпьте ими готовое блюдо.