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Рыба по-карибски от Эктора: рецепт идеального ужина за 20 минут

Рыба по-карибски в соусе по рецепту Эктора (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Рыба - популярное и простое блюдо, которое подают с гарниром. Однако ее можно приготовить в овощном соусе, сделав ароматным и нежным. Именно такую рыбу любит готовить дома известный судья "МастерШеф".

О том, как готовить рыбу по-карибски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно рыбы по-карибски

Для того чтобы приготовить рыбу в соусе по-карибски, нужно следующие продукты:

  • рыба - 2-3 шт.
  • болгарский перец - 1 шт.
  • помидор - 1 шт.
  • зеленый лук - пучок
  • лук - 1 шт.
  • оливковое масло - 1-2 ст. л
  • лимонный сок - из половины лимона
  • петрушка - по вкусу
  • паприка - 0,5-1 ч. л.
  • тмин - 2 ч. л.
  • чеснок - 1-2 зубчика
  • соль - по вкусу

Как готовить рыбу по-карибски

Чтобы приготовить рыбу по-карибски, можно использовать целые рыбины или филе, свежие или замороженные. Рыбу необходимо почистить и, в случае необходимости, нарезать на несколько частей.

До обжарки рыбу нужно замариновать. Для этого переложите ее в глубокую миску или контейнер, присыпьте солью и 1 ч. л. тмина, сбрызните лимонным соком. Оставьте рыбу мариноваться, а тем временем приготовьте овощную зажарку. Именно она будет соусом, который будет придавать рыбе особый вкус.

Помойте помидоры, перец и зеленый лук. Удалите плодоножку и семена перца, а затем нарежьте овощи, как и помидоры, на небольшие кубики.

Зеленый лук измельчите ножом. Репчатый лук нужно почистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Разогрейте в глубокой сковородке масло, всыпьте овощи с луком, добавьте паприку, тмин и соль по вкусу.

Жарьте овощи, регулярно помешивая, до размягчения и выделения большого количества жидкости. Тогда выложите в овощной соус замаринованную рыбу и убавьте огонь.

От выбранного вида рыбы зависит время жарки. Самое быстрое приготовление будет составлять 5 минут обжаривания с каждой стороны.

Когда рыба по-карибски будет готова, разложите ее по тарелкам и полете овощной зажаркой. Помойте петрушку, оборвите листики и присыпьте ими готовое блюдо.

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить шницель с яйцом.

Кроме этого, рассказывали, как готовить тыквенную пасту с куриным филе.

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