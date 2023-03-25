РХП - хвороба сучасності, яка руйнує життя: що треба знати

Чому РХП стали такою проблемою

Попри те, що тема харчової поведінки зараз у багатьох на вустах, деякі жінки можуть все життя жити з цією проблемою і навіть не усвідомлювати її наявність.

Все тому, що симптоматика розладу буває непомітно вбудована у звичне життя людини. РХП може брати свій початок ще в дитинстві, тому, більшість "тривожних дзвіночків" жінка може сприймати, як звички або особливості організму.

Причини розладів

Розлади харчування можуть виникати з різних причин, включаючи психологічні, соціальні та біологічні фактори.

Серед психологічних факторів: низька самооцінка, депресія, тривога, перфекціонізм та інші проблеми зі здоров'ям психіки. Соціальні фактори можуть включати шкідливий вплив моди на зовнішній вигляд жінки, ідеалізоване представлення жіночого тіла в культурі та інші фактори. Біологічні фактори можуть включати генетичні або хімічні дисбаланси в організмі.

Не тільки анорексія і булімія

Коли мова заходить про РХП, багато людей одразу згадують про анорексію (відмова від їжі, страх набору ваги) або булімію (штучне викликання блювоти, прийом послаблювальних або сечогінних препаратів).

Але існують також інші види харчового розладу:

Компульсивне переїдання - пристрасть до переїдання великої кількості їжі за короткий період часу, незалежно від того, чи людина голодна, втрата контролю над процесом їжі.

Орторексія - нездорове відношення до їжі та дотримання суворої дієти, щоб досягнути "ідеальної" фізичної форми, незалежно від того, чи є це здоровим для вас.

Порушення жування та ковтання - проблеми з жуванням та/або ковтанням їжі, що може призводити до обмеження вибору їжі та недостатнього набору необхідних поживних речовин.

Жорсткі дієти, виснажливі щоденні тренування, прийом препаратів для схуднення, все це - може бути першими ознаками наявності проблеми.

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