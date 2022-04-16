UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В РФ заявили, что "биолаборатории" из Украины теперь в Монголии. Их перенесли

Иллюстративное фото: Ученые в Монголии (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Те самые жуткие "украинские биолаборатории", которыми путинская пропаганда "кошмарит" зомбированный мозг среднестатистического россиянина, теперь... в Монголии.

Такое нелепое заявления сделал российский сенатор Константин Косачев.

По словам политика, уже после начала "спецоперации" в Украине, американцы вступили в контакт с Монголией.

"Собираются (американцы. - Ред.) там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это те самые, которые они свернули в Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России", - заявил он.

Отметим, что Монголия - одна из беднейших стран мира, которая граничит с Россией и Китаем.

Ранее мы писали, что пока российский оккупант убивал украинцев, его жена удовлетворяла другого.

Читайте РБК-Украина в Google News
БиолабораторииВойна России против Украины