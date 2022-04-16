У РФ заявили, що "біолабораторії" з України тепер в Монголії. Їх перенесли

За словами політика, вже після початку "спецоперації" в Україні, американці вступили в контакт з Монголією.

"Збираються (американці. - Ред.) там ставити лабораторії. Є серйозні підстави вважати, що це ті самі, які вони згорнули в Україні. Їм важливо як і раніше залишатися впритул до Росії", - заявив він.

Зазначимо, що Монголія - одна з найбідніших країн світу, яка межує з Росією і Китаєм.